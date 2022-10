Formula 1, la Red Bull ha sforato il budget cap ma per la Fia è una "violazione minore"

10 ottobre 2022 a

La Red Bull ha sforato il budget cap ma si tratta di una violazione classificata come "minore", dunque sotto il famoso 5%. Per sapere però quale sanzione verrà comminata, bisognerà aspettare. L’atteso comunicato della Fia sulla spinosa questione legata a quel tetto alle spese fissato a 145 milioni di dollari per il 2021 è arrivato. Sette team promossi, uno rimandato (la Williams che però ha già provveduto a sanare la sua posizione), due bocciati, Aston Martin e Red Bull. Per entrambe le scuderie si parla di "violazione procedurale" ma a quella austriaca viene attribuita anche "una violazione minore nel superamento del tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario". La Cost Cap Administration, si legge nella nota della Federazione internazionale, "sta attualmente determinando la linea d’azione appropriata da intraprendere ai sensi dei regolamenti finanziari rispetto ad Aston Martin e Red Bull" e ulteriori comunicazioni al riguardo "saranno effettuate in seguito". Di fatto, per una violazione minore le sanzioni possono andare da una reprimenda a una penalizzazione in classifica, passando per una multa o delle limitazioni nei test aerodinamici.

Ma è proprio lì che si giocherà la partita più importante, col team di Milton Keynes che mette già le mani avanti dicendosi "sorpreso e deluso" dalla comunicazione della Fia perché convinto di essere rimasto sotto il tetto previsto. Il caso "budget cap" era deflagrato nei giorni precedenti il Gran Premio di Singapore, con i primi rumours su due team che nella scorsa stagione non avrebbero rispettato il limite fissato a 145 milioni di dollari. Al centro delle indiscrezioni, in particolare, la Red Bull e un presunto sforamento oltre quella soglia del 5% che la Fia giudica di lieve entità. Sospetti che hanno subito provocato la reazione dei due principali competitor, Mercedes e Ferrari. "Non si tratta solo del 2021, ma anche del 2022 e del 2023 - aveva tuonato Toto Wolff - Il budget cap è importante perché mette tutti sullo stesso piano. Se la Red Bull ha superato il limite nel 2021, allora lo ha superato anche nel 2022 e questo significa avere un vantaggio fino al 2023 perché se ha omologato un telaio leggero, può utilizzarlo l’anno prossimo". "Ci aspettiamo severità e trasparenza", aveva denunciato sul fronte Ferrari Laurent Mekies.

Poi, mercoledì scorso, la decisione della Fia di prendersi qualche altro giorno di tempo gettando acqua sul fuoco anche se a Suzuka pure i piloti iniziavano a far sentire la loro voce, da Alonso ("Credo che tutti noi ci aspettiamo che la Fia controlli al meglio tutte queste cose perché vogliamo gareggiare in un ambiente equo") a Hamilton, che contro Verstappen ha perso il titolo all’ultima gara nel 2021: "La Red Bull, ogni fine settimana o ogni due weekend, portava degli aggiornamenti. Se avessimo speso 300.000 euro per un nuovo fondo o per adattare un’ala, avremmo cambiato l’esito del campionato, naturalmente, perché saremmo stati più competitivi nella gara successiva". Ora la palla alla Fia, fra incudine e martello: se da un lato una sanzione pesante potrebbe apparire ingiusta, dall’altro una punizione leggera rischierebbe di diventare un invito agli altri team a superare quel tetto e indebolire l’idea stessa del budget cap.

