Guerra, esplosioni a Kiev. Medvedev: "La risposta di Mosca all'attacco al ponte in Crimea è la distruzione dei terroristi"

Forti esplosioni questa mattina nella capitale ucraina. Lo riferisce il Kiev Independent parlando di almeno quattro deflagrazioni. Alte colonne di fumo sono state viste nel centro della città. "La risposta della Russia all''tto terroristico" compiuto dallo "Stato fallito dell'Ucraina" colpendo il ponte di Crimea è "la distruzione diretta dei terroristi": lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev secondo quanto riporta il canale Telegram della giornalista russa Nadana Fridrikhson.

Almeno un civile è morto e altri cinque sono rimasti feriti nell'attacco missilistico russo della notte scorsa che ha centrato un condominio di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Telegram il segretario del Consiglio comunale della città, Anatoly Kurtev, come riporta il Guardian. "Questa notte, i terroristi russi hanno ancora una volta tolto la vita a un civile. Alle sei del mattino il bilancio è di un un morto. Altre cinque persone sono rimaste ferite. Tra i feriti c'è un bambino che ha riportato tagli da frammenti di vetro", ha scritto Kurtev.

Il pianeta potrebbe essere a un passo dalla Terza Guerra mondiale. Lo ha detto l'ex presidente Donald Trump, nel corso di un comizio a Mesa, in Arizona. Trump ha attaccato l'amministrazione Biden per non essere riuscita a evitare l'invasione russa dell'Ucraina e la tensione che ne è derivata. "Noi - ha detto - dobbiamo chiedere subito negoziati di pace per mettere fine alla guerra in Ucraina o ci ritroveremo con la Terza guerra mondiale, e non ce ne sarà più una come questa". "Non avremmo avuto una guerra del genere - ha aggiunto - se non avessimo avuto gente stupida che non aveva idea di cosa stesse succedendo".

