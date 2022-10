Guerra in Ucraina, il Nyt: "C'è l'intelligence di Kiev dietro l'esplosione del ponte di Kerch in Crimea"

09 ottobre 2022 a

L’intelligence ucraina ha avuto un ruolo decisivo nell’esplosione che ha colpito il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. Lo ha riferito un funzionario ucraino al New York Times, confermando quanto sostenuto dalla Russia. Secondo la fonte, rimasta anonima a causa del divieto del governo di parlare dell’esplosione, gli 007 di Kiev hanno orchestrato l’esplosione, utilizzando un camion-bomba guidato attraverso il ponte.

"Il mondo deve vedere la verità, abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su Telegram ha pubblicato immagini e video dell’ultimo raid russo Zaporizhzhia, in cui 17 persone hanno perso la vita. "L’Ucraina non ha mai voluto questa guerra. L’Ucraina non ha fatto nulla per provocarla. Abbiamo a che fare con uno Stato che non vuole la pace. Con uno Stato terrorista", ha aggiunto Zelensky.

"La Russia è destinata a perdere". Lo scrive su twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mosca - aggiunge - "annuncia la coscrizione a causa delle perdite, mobilita i criminali, chiede all’Iran i droni e alla Corea del Nord le armi, vuole coinvolgere la Bielorussia nella guerra, minaccia con armi nucleari un paese non nucleare".

