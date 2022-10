Casillas, "sono gay. Spero mi rispettino": ma è tutta colpa degli hacker

09 ottobre 2022 a

"Account hackerato. Per fortuna tutto a posto. Mi scuso con i miei followers e ancora di più con la comunità LGTB". Fine del giallo, almeno per oggi. Iker Casillas torna a parlare sul suo profilo Twitter dopo il presunto coming out che aveva subito fatto il giro del mondo. "Spero che mi rispettino: sono gay", il tweet comparso nel primo pomeriggio. Una dichiarazione sorprendente, anche se la risposta dell’ex compagno di nazionale Carles Puyol ("È tempo di raccontare la nostra storia, Iker") aveva iniziato a far sospettare qualcos’altro. Due le ipotesi subito avanzate dai media spagnoli: da un lato uno scherzo di Casillas, stufo delle tante storie che gli erano state attribuite dopo la separazione dalla giornalista Sara Carbonero, dall’altro l’opera di un hacker. Nel frattempo il tweet 'incriminato' era sparito dal profilo dell’ex portiere del Real Madrid che poco dopo è tornato a scrivere facendo chiarezza e scusandosi subito con quella comunità LGTB che era insorta davanti a quello che sarebbe stato uno scherzo di pessimo gusto.

