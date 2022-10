F1, Max Verstappen campione del mondo: vince in Giappone e fa scattare la festa

09 ottobre 2022 a

Max Verstappen (Red Bull) di nuovo campione del mondo. Il pilota olandese vince il travagliatissimo Gran Premio del Giappone - sospeso per tanto tempo dopo l'incidente del ferrarista Sainz - e può festeggiare il suo personale secondo Mondiale consecutivo. Dopo la diciottesima prova del campionato iridato l'olandese è irraggiungibile in classifica: 366 punti contro i 253 del compagno di scuderia Sergio Perez e i 252 del rivale Charles Leclerc (Ferrari).

La gara in Giappone era stata sospesa subito, al primo giro: sotto il nubifragio, in condizioni di meteo sfavorevolissime con la pioggia battente sulla pista, Sainz ha perso il controllo della sua Ferrari andando a sbattere contro il muro per poi rimbalzare in pista rischiando di essere travolto dalle altre monoposto. Da qui una lunga sospensione poi il ritorno in pista che ha permesso di portare a termine la gara completando comunque entro le 10 almeno il 75% dei giri previsti. La vittoria è andata a Verstappen mentre nel finale il taglio di chicane di Leclerc ha riscritto la classifica: la giura ha invertito l'ordine di arrivo in pista con il monegasco della Rossa retrocesso al terzo posto e Perez salito invece al secondo.

