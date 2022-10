Incendio ponte Russia-Crimea causato da camion bomba. La reazione di Putin

08 ottobre 2022 a

a

a

Una esplosione ha danneggiato il ponte della Crimea ed è stata provocata da un camion «che è stato fatto saltare in aria». Lo ha affermato il Comitato nazionale antiterrorismo. Lo riporta Ria Novosti. «Oggi alle 6.07 sulla parte automobilistica del ponte di Crimea dal lato della penisola di Taman, un camion è esploso, provocando l’accensione di sette serbatoi di carburante di un treno ferroviario diretto verso la penisola», spiega la nota. Due campate sarebbero crollate mentre l’arco sopra la parte terrestre del ponte non è stato danneggiato. Il capo del parlamento della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha detto che il danno «sarà prontamente ripristinato» perché non è «di natura grave».

Vladimir Putin ha intanto ordinato che sia creata una commissione governativa dopo quanto accaduto sul ponte che collega la Russia e la Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Lo ha detto all’agenzia Ria il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

«La Crimea, il ponte, l’inizio». Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Tutto ciò che è illegale va distrutto - ha aggiunto - tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito all’Ucraina».

Ucraina, bombe russe: "Centrale Zaporizhzhia funziona con generatori diesel"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.