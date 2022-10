La Corea del Nord lancia un missile che sorvola il Giappone. Cittadini invitati a recarsi nei rifugi

04 ottobre 2022 a

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio, in grado di sorvolare lo spazio aereo del Giappone. E' la prima volta che accade una cosa del genere. Il comando di stato maggiore congiunto sudcoreano ha riferito di aver rilevato il lancio dalla provincia settentrionale di Jagang, effettuato alle 7.23 locali (00.23 in Italia). Il missile avrebbe volato per circa 4.500 chilometri, confermando il superamento del Giappone e toccando un apogeo di circa 970 km alla velocità massima considerevole di Mach 17. E' ovviamente molto più di un semplice allarme.

Intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo un'analisi dettagliata per verificare le specifiche del missile. Sarebbe un Hwasong 12 che nel mese di gennaio volò per circa 800 chilometri. "La serie di provocazioni di missili balistici della Corea del Nord rafforzerà ulteriormente la deterrenza e le capacità di risposta dell'alleanza Corea del Sud-Usa e non farà altro che approfondire l'isolamento del Nord dalla comunità internazionale", ha affermato il Comando congiunto in una nota,

Il Giappone, da parte sua, ha dichiarato che il missile ha "probabilmente" sorvolato il Paese, avvertendo i residenti di trasferirsi nei rifugi. "Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo", ha detto il governo nipponico in una allerta emessa alle 7:29 ora locale (le 00:29 in Italia). Gli Stati Uniti promettono una risposta "adeguata e solida".

