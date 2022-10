Brasile, Lula e Bolsonaro al ballottaggio per l'elezione del presidente

03 ottobre 2022 a

In Brasile l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha ottenuto il 48,4% dei consensi e il presidente in carica Jair Bolsonaro il 43,2%. Occorrerà il secondo turno per stabilire chi sarà eletto presidente. Si tornerà alle urne il 30 ottobre per il ballottaggio. Il risultato è stato considerato una sorpresa perché secondo i sondaggi Lula aveva un vantaggio notevole. Il candidato della sinistra è comunque ottimista: “Vinceremo queste elezioni, il successo è solo rinviato. Questo per noi è semplicemente un tempo supplementare”. Ovviamente di altro avviso Bolsonaro: “Capisco il desiderio di cambiamento nel paese ma alcuni cambiamenti possono anche portare al peggio. Abbiamo sconfitto le menzogne dei sondaggi”.

