Strage allo stadio in Indonesia. Almeno 182 morti e duecento feriti. Tra le vittime un bimbo di 5 anni

In Indonesia strage allo stadio. Almeno 182 morti e oltre duecento feriti dopo gli scontri al termine di una partita di calcio a Malanga, nella provincia di Giava Orientale. I tafferugli sono iniziati al termine del match. Circa tremila tifosi dell'Arema Fc, delusi e furiosi per la sconfitta della propria squadra, si sono riversati in campo. Le forze dell'ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni, sperando di farli tornare sugli spalti. Non è stato così. Il panico ha generato la ressa e decine di persone sono rimaste intrappolate nella calca, schiacciate e calpestate. Tra le vittime anche un bambino di 5 anni. Aperta un'inchiesta. (Foto Agenzia Lapresse).

