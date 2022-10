Guerra, Zelensky ai russi: "Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno"

01 ottobre 2022 a

a

a

Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai russi nel suo video-intervento serale. "Finché non risolvete tutti il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata per la Russia contro l'Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia", ha detto, dopo gli ultimi successi della controffensiva ucraina nel Donbass. "Lì hanno già iniziato a addentarsi: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti. Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo", ha aggiunto.

Esplosioni in Crimea. Sale a 24 il numero dei civili morti a Kupiansk. Controffensiva nel Donetsk: Kiev si riprende Lyman

"La bandiera ucraina è a Lyman. In questa settimana abbiamo piantato più bandiere ucraine nel Donbass. Tra una settimana ce ne saranno ancora di più" ha detto il presidente Zelensky, nel giorno in cui i russi si sono ritirati dalla città strategica del sud-est. A Lyman "i combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c'è traccia di pseudo-referendum", ha aggiunto Zelensky, riferendosi al voto indetto da Mosca nelle zone occupate per annetterle alla Russia. Uno voto, ha aggiunto, "condannato anche oggi da ancora più voci nel mondo".

Bombe sul Nord Stream potrebbero essere state piazzate da robot di manutenzione. Missili su Odessa

Intanto è salito a 31 il bilancio delle vittime del bombardamento di ieri di un convoglio di civili a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha annunciato il governatore Oleksandr Starukh, citato da Unian. "Un'altra donna è morta in ospedale. Il numero delle vittime è di 31, di cui 30 civili e un agente di polizia", ha spiegato.

Putin: "I territori annessi nostri per sempre. Se Kiev cessa il fuoco noi pronti a negoziare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.