Gas, perdite all'impianto Nord Stream ed esplosioni sottomarine. Tensione sul mar Baltico. Prezzi alle stelle

Due chiare esplosioni nell'area interessata da una fuga di gas dell'impianto Nord Stream sono state rilevate dalla rete sismica nazionale svedese. E' stata la televisione Svt a dare la notizia. Una delle due esplosioni è stata di magnitudo 2,3, registrata in trenta stazioni di misurazione del sud del paese. La prima esplosione è stata registrata alle 2.03 di lunedì, la seconda alle 19.04. Gli avvisi fughe di gas erano arrivati dall'amministrazione marittima alle 13.52 e alle 20.41. Dopo che le navi avevano rilevato bolle in superficie. Secondo Svt le coordinate delle esplosioni sono nella stessa area delle fughe di gas. La tensione tra la Russia e la Svezia è ormai alle stelle e gli episodi alzano notevolmente il tasso di scontro tra i due paesi. Attualmente è impossibile stabilire quando riprenderà il corretto funzionamento dei gasdotti. Intanto il prezzo del gas vola alle stelle. Ad Amsterdam è a 191 euro a megawattora, il 10% in più.

