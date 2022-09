Guerra in Ucraina, i referendum della Russia superano il quorum del 50%. Venerdì 30 settembre Putin annuncia l'annessione?

27 settembre 2022 a

La Russia ha annunciato la "validità" dei referendum per l'annessione dei quattro territori occupati in Ucraina. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, infatti, è stato già superato il quorum del 50% dei votanti. In particolare, lunedì 26 l'affluenza alle urne è stata dell'86,89% nella regione di Donetsk, dell'83,61% a Luhansk, del 63,58% a Kherson e del 66,43% a Zaporizhia. Così, secondo l'intelligence della Gran Bretagna, il presidente Vladimir Putin si rivolgerà a entrambe le camere del parlamento russo venerdì 30 settembre e potrebbe annunciare formalmente l'adesione dei territori. "Esiste una possibilità realistica che Putin utilizzi il suo discorso per annunciare formalmente l'adesione delle regioni occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa. I referendum attualmente in corso all'interno di questi territori dovrebbero concludersi il 27 settembre”, si legge nel comunicato. I leader russi sperano che l' annuncio dell'annessione venga visto come una rivendicazione della cosiddetta "operazione militare speciale" e consoliderà il sostegno patriottico al conflitto.

Intanto il conflitto prosegue: secondo lo stato maggiore dell'esercito dell'Ucraina, la Russia ha perso in totale 57.750 soldati dal 24 febbraio. Inoltre - si legge sul Kiev Independent - ha perso 2.306 carri armati, 4.881 veicoli corazzati da combattimento, 3.730 veicoli, 1.378 sistemi di artiglieria, 331 sistemi di lancio multiplo di razzi, 175 sistemi di difesa aerea, 261 aeroplani, 224 elicotteri, 977 droni e 15 barche. Il governatore dell'Oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, ha riferito su Telegram che le forze russe hanno lanciato razzi contro le infrastrutture della città. Starukh ha avvertito di ripetuti attacchi e anche il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, ha scritto su Telegram che la Russia ha colpito diverse aree della città nella tarda serata del 26 settembre, danneggiando numerosi siti civili, inclusi edifici residenziali e negozi, nonché la rete di approvvigionamento idrico.

Nel suo tradizionale discorso notturno, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina sta facendo di tutto per frenare l'attività russa nell'oblast di Donetsk. "I continui tentativi dell'offensiva russa nella regione di Donetsk passeranno sicuramente alla storia delle guerre come uno dei più cinici omicidi dei propri soldati", ha affermato Zelensky.

