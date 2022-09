Terremoto in Messico oggi, lunedì 19 settembre: scossa di magnitudo 7.4. E' il terzo registrato in questa data

19 settembre 2022 a

La terra torna a tremare in Messico. Una scossa di magnitudo 7.4 è stata registrata a Coalcoman, una municipalità dello stato Michoacan, nel Messico centrale. Lo ha reso noto il Centro sismologico nazionale. Come riporta El Pais, in Messico ci sono stati già due terremoti il 19 settembre: nel 1985 e nel 2017. Al momento non sono riportati danni nella capitale, ma gli uomini della protezione civile stanno monitorando le strade per valutare le situazioni. "Stiamo iniziando a raccogliere informazioni. Speriamo non sia successo nulla di grave", ha detto il presidente Andrés Manuel López Obrado.

