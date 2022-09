Regina Elisabetta, chi sono gli ospiti al funerale lunedì 19 settembre: tutti i capi di stato e leader presenti. Dove si vede in tv e in streaming

18 settembre 2022 a

Si celebreranno domani, lunedì 19 settembre, i funerali della regina Elisabetta II. Londra si prepara per l'ultimo addio alla sovrana del Regno Unito, con l'abbazia di Westminster che accoglierà 2.000 ospiti, 500 tra reali e leader mondiali. Attesi i membri delle famiglie reali di tutta Europa, molti dei quali parenti di sangue della regina. Il re belga Filippo e la regina Matilde hanno confermato la loro presenza, così come il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi e sua moglie, la regina Maxima, insieme a sua madre, l'ex regina olandese, la principessa Beatrice. Presenti anche il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, le famiglie reali di Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako del Giappone. In primo piano i leader dei paesi del Commonwealth. Il primo ministro australiano Anthony Albanese è arrivato nel Regno Unito, così come la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Presente anche il presidente Joe Biden, a Londra da sabato insieme alla First Lady Jill. Tra gli altri leader mondiali, oltre al presidente Sergio Mattarella, figurano il Taoiseach irlandese Micheal Martin e il presidente Michael Higgins, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e il presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto l'invito, una decisione che è stata criticata da alcuni parlamentari a causa del trattamento riservato da Pechino alla minoranza uigura, ma per il governo cinese andrà il vicepresidente Wang Qishan.

Ai funerali ci saranno anche il re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah; il re di Giordania Abdullah; il principe ereditario del Kuwait, lo sceicco Meshal al-Ahmad al-Sabah; il re del Lesotho, Letsie III; il principe ereditario Alois del Liechtenstein. Sono attesi i leader reali di Lussemburgo, Malesia, Monaco, Marocco, Oman, Qatar e Tonga, mentre non ci sarà il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman.

Nella giornata di oggi, domenica 18 settembre, Biden e la first lady Jill hanno reso omaggio alla bara della regina nella Westminster Hall, mentre la principessa del Galles, Kate, ha incontrato la first lady ucraina nel pomeriggio a Buckingham Palace. Secondo quanto riporta la Bbc, Kate ha tenuto un'udienza con Olena Zelenska al Palazzo questo pomeriggio, poco dopo che la moglie del presidente Volodymyr Zelensky ha visitato la Westminster Hall per rendere omaggio alla regina.

