"Le sanzioni alla Russia resteranno". L'intervento di von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo

E' in corso in questi giorni a Strasburgo la plenaria del Parlamento europeo e tra gli interventi più attesi non poteva che esserci quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, anche per capire le mosse contro la Russia dopo l'attacco all'Ucraina che va avanti dal febbraio scorso. "Mai prima d'ora questo Parlamento ha discusso dello Stato della nostra Unione con una guerra che imperversa sul suolo europeo - ha spiegato von der Leyen - Ricordiamo tutti quella fatidica mattina di fine febbraio. Gli europei di tutta la nostra Unione si sono svegliati costernati da ciò che hanno visto. Scossi dal volto rinascente e spietato del male. Ossessionati dai suoni delle sirene e dalla pura brutalità della guerra. Ma da quel momento un intero continente è risorto solidale. Sono qui con la convinzione che, con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l'Europa prevarrà".

Tra le misure di contrasto a Putin messe in campo dall'Europa ci sono numerosi pacchetti di sanzioni che, come ribadito da von der Leyen, non verranno tolte. "È il Cremlino che ha messo l'economia russa sulla strada dell'oblio. Questo è il prezzo della scia di morte e distruzione di Putin. E voglio essere molto chiaro, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi di mostrare determinazione, non pacificazione (appeasement)". Dal momento dell'aggressione russa "gli europei non si sono nascosti né hanno esitato. Hanno trovato il coraggio di fare la cosa giusta. E da quel momento, la nostra Unione nel suo insieme è stata all'altezza dell'occasione. Quindici anni fa, durante la crisi finanziaria, ci sono voluti anni per trovare soluzioni durature. Un decennio dopo, quando è arrivata la pandemia globale, ci sono volute solo poche settimane. Ma quest'anno, non appena le truppe russe hanno attraversato il confine con l'Ucraina, la nostra risposta è stata unita, determinata e immediata. E dovremmo esserne orgogliosi".

E parlando del popolo ucraino, von der Leyen spiega che oggi "il coraggio ha un nome e quel nome è Ucraina. Il coraggio ha un volto, il volto di uomini e donne ucraini che si oppongono all'aggressione russa. Ricordo un momento nelle prime settimane dell'invasione. Abbiamo visto la first lady guidare una folla silenziosa di madri e padri con il cuore spezzato, e appendere campanelli agli alberi, uno per ogni bambino caduto. E ora le campane suoneranno per sempre nel vento, e per sempre le vittime innocenti di questa guerra vivranno nella nostra memoria. E lei è qui con noi oggi! Cara Olena, ci è voluto un coraggio immenso per resistere alla crudeltà di Putin. Ma hai trovato quel coraggio. E una nazione di eroi è sorta. L'Ucraina è forte perché persone come tuo marito, il presidente Zelenskyy, sono rimaste a Kiev per guidare la resistenza, insieme a te e ai tuoi figli, cara First Lady. Hai dato coraggio a tutta la nazione. E abbiamo visto negli ultimi giorni il coraggio degli ucraini dare i suoi frutti. Hai dato voce alla tua gente sulla scena globale. E hai dato speranza a tutti noi. Quindi oggi vogliamo ringraziare te e tutti gli ucraini. Gloria a un paese di eroi europei. Slava ucraini. Finora il Team Europe ha fornito più di 19 miliardi di euro in assistenza finanziaria. E questo senza contare il nostro supporto militare. E noi ci siamo per il lungo raggio. La ricostruzione dell'Ucraina richiederà enormi risorse. Ad esempio, gli scioperi russi hanno danneggiato o distrutto più di 70 scuole. Mezzo milione di bambini ucraini hanno iniziato il loro anno scolastico nell'Unione Europea. Ma molti altri in Ucraina semplicemente non hanno un'aula in cui andare. Quindi oggi annuncio che lavoreremo con la First Lady per sostenere la riabilitazione delle scuole ucraine danneggiate. Ed è per questo che forniremo 100 milioni di euro".

