Russia, soldi ai partiti politici stranieri: dal 2014 più di 300 milioni di dollari. La rivelazione degli 007 Usa

Dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea, la Russia ha impiegato più di 300 milioni di dollari per tentare di influenzare gli esponenti politici e altri funzionari di oltre una ventina di Paesi esteri. E' quanto emerge dall'ultimo documento diffuso dal dipartimento di Stato degli Usa, che fa riferimento a un nuovo rapporto dell'intelligence statunitense.

Il documento, a firma del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, rimanda appunto all'ultimo rapporto degli 007 sulle operazioni segrete russe che puntano a sostenere i partiti politici favorevoli a Mosca. L'atto non fa riferimento a soggetti specifici, ma riferisce che al riguardo gli Usa stanno fornendo informazioni classificate a una serie di Paesi selezionati.

La notizia fa rumore in tutta Europa, e anche in Italia è stata accolta con un certo stupore, soprattutto perché uscita alla vigilia delle elezioni del 25 settembre. E riguarda un tema, quello dei rapporti tra alcuni esponenti politici e la Russia, cavalcato molto durante queste settimane di campagna elettorale. "Come presidente del Copasir non posso esprimermi, non devo esprimermi", ha detto Adolfo Urso, in visita a Washington, rispondendo a una domanda di LaPresse sulle possibili conseguenze in Italia di quanto rivelato dal dipartimento di Stato Usa. "Vedremo nelle prossime ore - aggiunge - soltanto a fronte di documenti, laddove ci siano indicazioni specifiche di ingerenze russe in Italia, agiremo come Copasir", assicura Urso, sottolineando che il Comitato è in piena attività, "proprio in occasione della campagna elettorale". Il presidente del Copasir, che da Washington ha partecipato a un webinar con i candidati el centrodestra per il Nordamerica Vincenzo Arcobelli e Andrea Di Giuseppe, invita quindi a un "atto di responsabilità" e a non abbandonarsi a "campagne di denigrazione e delegittimazione", che "farebbero il gioco di Russia e Cina". Intervenuto in seguito ad Agorà su Rai 3, Urso ha specificato: "Questa notte - qui era notte piena - mi sono confrontato doverosamente con l'autorità delegata, il sottosegretario Franco Gabrielli, perché ovviamente è il governo eventualmente a dovere avere notizie in merito attraverso i canali ufficiali, che riguardano anche rapporti di collaborazione e di governo e fra le nostre agenzie di intelligence, e posso dire che al momento non esistono notizie che riguardano l'Italia. Così ci è stato detto, in questi dossier non dovrebbero esserci notizie che riguardano il nostro Paese".

