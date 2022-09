Guerra in Ucraina, Zelensky detta le condizioni sul negoziato: "Solo dopo liberazione completa dei territori". Mosca vuole la "resa totale" di Kiev

12 settembre 2022 a

La guerra in Ucraina sembra essere arrivata a una svolta, con gli uomini di Kiev che hanno iniziato il contrattacco nella zona del Nord-Est del Paese, riconquistando molte porzioni di territorio. Ma, almeno per il momento, non ci saranno negoziati tra il presidente Volodymyr Zelensky e la Federazione russa. A dichiararlo è lo stesso premier, in un'intervista alla Cnn, dove ha ribadito come questi potranno esserci solo dopo la completa liberazione di tutti i territori ucraini che la Russia ha occupato. "Nessuna sanzione può essere revocata. Non possiamo discutere di nulla con la Russia finché non esce dal Paese. Dopo la guerra, sì, si può parlare di cancellazione di alcune sanzioni, di risarcimenti, pagamenti da parte loro, di diplomazia. Possiamo coinvolgere i leader di qualsiasi Paese, qualsiasi istituzione internazionale in tali negoziati, ma solo dopo che la Russia avrà liberato tutti i nostri territori", ha affermato Zelensky.

Mosca, d'altra parte, chiederà "la resa totale" di Kiev. Lo afferma l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev, sul suo canale Telegram, citato da Interfax. "Zelensky ha detto che non avrebbe dialogato con coloro che hanno avanzato gli ultimatum. Gli 'ultimatum' attuali sono un riscaldamento per le richieste del futuro", "e le conosce: la totale capitolazione del regime di Kiev alle condizioni della Russia", ha sottolineato Medvedev.

Intanto, continuano gli attacchi di precisione contro unità e riserve dell'esercito ucraino nella regione di Kharkiv. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov, come riporta Interfax. Konashenkov ha spiegato che, negli insediamenti di Kupyansk e Izyum, sono state colpite la manodopera e l'equipaggiamento militare della formazione ucraina Kraken, la 113a brigata di difesa territoriale e la 93a brigata meccanizzata. "Nell'area del villaggio di Rogi, nella regione di Cherkasy, è stato effettuato un attacco di alta precisione delle forze aerospaziali russe nel punto di dispiegamento temporaneo di un'unità di una brigata di fanteria motorizzata della riserva operativa delle forze armate di Ucraina", ha detto Konashenkov. Konashenkov ha anche annunciato attacchi contro quattro posti di comando delle forze armate ucraine, 36 unità di artiglieria e 125 insediamenti con personale militare ucraino ed equipaggiamenti militari nella regione di Zaporizhzhia e nella regione di Dnipro.

