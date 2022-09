Guerra, l'Ucraina riconquista nuovo terreno. La Russia rimuove il generale del distretto militare occidentale

12 settembre 2022 a

La controffensivsa di Kiev continua. Il nuovo scenario della guerra in Ucraina parla di una Russia in difficoltà, in ritirata e costretta a cambi nel comando militare. Dopo 200 giorni di conflitto, la svolta sembra essere arrivata. Le forze di difesa ucraine sono riuscite a riconquistare oltre 20 insediamenti nelle ultime 24 ore, ha detto lo Stato maggiore delle forze armate in Ucraina in un post su Facebook, come riporta Ukrinform. La Russia sta "concentrando i suoi sforzi per stabilire il controllo sul territorio nella regione di Donetsk" e "continua ad attaccare le posizioni ucraine, conducendo ricognizioni aeree e tentando di prendere misure per riconquistare terreno". Una controffensiva che ha riportato gran parte del Nord-Est del Paese in mano agli uomini di Kiev, ormai arrivati alle porte della Russia.

E a conferma di questo momento di difficoltà, il generale russo Roman Berdnikov, che aveva guidato l'intervento della Russia in Siria ed era stato nominato comandante del distretto militare occidentale lo scorso 26 agosto, è stato rimosso dal comando. A riferirlo è l'intelligence del ministero della Difesa ucraino. Mosca, intanto, durante la sua ritirata bombarda sui civili, e almeno una persona è rimasta uccisa e altre due sono rimaste ferite a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città Ihor Terekhov su Telegram. I russi hanno danneggiato "un edificio residenziale nel distretto di Novobavarsky, che è stato parzialmente distrutto", si legge nel report del sindaco, che ha aggiunto che l'approvvigionamento idrico è stato ripristinato durante la notte. La metropolitana e il trasporto elettrico funzionano regolarmente.

Ieri sera, invece, un blackoout totale aveva colpito le regioni di Kharkiv e Donetsk, mentre uno parziale era stato registrato nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Sumy. Per il presidente ucraino Zelensky, "i terroristi della Russia restano terroristi e attaccano infrastrutture cruciali. Non infrastrutture militari, l'obiettivo è quello di privare le persone di luce e riscaldamento".

