Regina Elisabetta, il feretro ha lasciato Balmoral. Inizia il lungo viaggio verso Londra | Video

La bara della regina Elisabetta II ha lasciato la sua amata tenuta scozzese di Balmoral. Inizia così il suo ultimo viaggio di ritorno a Londra per il funerale di Stato. I guardacaccia di Balmoral, il ritiro estivo in cui la regina è morta giovedì, hanno portato la bara di quercia della defunta sovrana dalla sala da ballo del castello a un carro funebre per iniziare un viaggio di sei ore e 280 chilometri (175 miglia) attraverso le città scozzesi fino al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, che sarà la prima tappa del viaggio verso la capitale. Ci si aspetta che le folle si avvicinino al percorso mentre la nazione piange l'unico monarca che la maggior parte dei britannici abbia mai conosciuto. All'alba di oggi, fiori e altri omaggi come un piccolo giocattolo dell'orso Paddington e un'immagine disegnata a mano della regina erano ammucchiati fuori dalla tenuta di Balmoral.

La premier britannica Liz Truss accompagnerà re Carlo III nel suo viaggio tra le nazioni britanniche durante i giorni di lutto nazionale per la morte della Regina Elisabetta II. Lo ha chiarito il portavoce della prima ministra, citato dalla Bbc, precisando che Truss si unirà al Re ai "momenti di riflessione in Scozia lunedì, in Irlanda del Nord martedì e in Galles il venerdì".

