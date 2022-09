Zaporizhzhia, spento l'ultimo reattore nucleare. L'Ucraina denuncia ancora uccisioni di civili. Altri villaggi liberati

11 settembre 2022 a

a

a

Ripristinata l'energia esterna, la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina ora chiude. L'operatore nucleare ucraino afferma che l'ultimo reattore della più grande centrale nucleare d'Europa è stato chiuso dopo che l'impianto è stato ricollegato alla rete elettrica. L'impianto a sei reattori di Zaporizhzhia è stato disconnesso dalla rete dopo che tutte le sue linee elettriche sono state disconnesse a causa dei combattimenti nell'area e ha funzionato in "modalità isola" per diversi giorni, generando elettricità per i sistemi di raffreddamento cruciali dal suo unico reattore rimasto in funzione. Energoatom ha affermato che una delle linee elettriche è stata ripristinata sabato notte, consentendo agli operatori dell'impianto di spegnere l'ultimo reattore.

L'Ucraina recupera terreno nella regione di Kharkiv, la Russia invia soldati ceceni a Kherson. Nuovo allarme a Zaporizhzhia

La guerra continua, anche se nelle ultime settimane gli aggiornamenti dal punto di vista mediatico sono passati in secondo piano per la campagna elettorale e poi per la morte della Regina Elisabetta II. Pavlo Kyrylenko, capo della regione di Donetsk Amministrazione militare, su Telegram annuncia che "il 10 settembre i russi hanno ucciso 10 civili nella regione di Donetsk: quattro a Pokrovsk, tre a Krasnohorivka, due a Bakhmut e uno a Raihorodok. Altre 19 persone sono rimaste ferite". Come ha osservato Kyrylenko, è attualmente impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha.

Video su questo argomento Zelensky: "Bene che rapporto Aiea citi presenza militare russa nella centrale di Zaporizhzhia"

Le unità ucraine, intanto sono entrate a Kupyansk, continua la liberazione delle località dei distretti di Kupyansk e Izium della regione di Kharkiv. Lo afferma il rapporto dello Stato maggiore delle forze armate ucraine alle 6 di oggi, 11 settembre, pubblicato su Facebook. "Nelle ultime 24 ore - si legge nel rapporto - il nemico ha lanciato 16 attacchi missilistici e 34 attacchi aerei su oggetti militari e civili nel territorio dell'Ucraina. Ventotto località sono state colpite: Slavhorod, Velyka Pysarivka, Velyki Prokhody, Avdiivka, Nevelske, Marinka, Neskuchne, Velyka Novosilka, Dnipro, Bruskinske e altre".

Video su questo argomento Borrell: "Putin non aveva previsto risposta europea dopo attacco Ucraina"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.