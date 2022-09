Terremoto, scossa di magnitudo 7.6 in Papua Nuova Guinea. Si aprono le strade, crollano le case | Video

11 settembre 2022 a

Forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea. I sismografi hanno registrato un movimento tellurico di magnitudo 7.6. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 91 chilometri. A dare la notizia è stato l'Usgs. Diversi edifici sono stati distrutti e grandi crepe si sono formate in alcune importanti strade.

Non si hanno ancora notizie di eventuali vittime. La Papua Nuova Guinea è in quello che viene considerato l'anello di fuoco del Pacifico. In quell'area i terremoti sono molto frequenti, In Indonesia nel 2004 un sisma di magnitudo 9.1 innescò uno tsunami che uccise 220mila persone in tutta la regione.

Incredibili le immagini che sono state postate sui social dalla Papua Nuova Guinea e che danno l'idea di quanto violenta sia stata la scossa.

