Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan con William e Kate: le coppie riunite dopo oltre due anni. Il video

Il principe Harry e la moglie Meghan si sono uniti ai principi di Galles William e Kate nel soffermarsi ad ammirare gli omaggi floreali lasciati a Windsor per la regina Elisabetta, morta giovedì. Poi contemporaneamente hanno iniziato a salutare la folla: Harry e Meghan su un lato della strada transennata, William e Kate sull'altro lato. Le due coppie dunque tornano ad apparire insieme dopo due anni dall'ultima volta (era il 9 marzo 2020 e all'abbazia di Westminster si commemorava il Commonwealth Day) e si tratta comunque della prima apparizione pubblica dei due figli di Carlo e Diana, da quando è morta la Regina.

Il look delle due coppie sembra rispecchiarsi: sia William che Harry indossano un completo blu, mentre le mogli sono in nero per il lutto (Kate a maniche lunghe e Meghan a maniche corte). Ma entrambe con i collant neri. Alla fine Meghan che non sopporta le calze, per rispetto della tradizione si è vestita come prevede il protocollo e questo sicuramente è un gesto gradito a Palazzo.

a folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti. Un portavoce del Palazzo ha spiegato che è stato "il principe di Galles" a invitare "il duca e la duchessa di Sussex a unirsi a lui e alla principessa di Galles".

