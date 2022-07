Spagna, lotta all'inflazione: treni gratis, 100 euro al mese agli studenti beneficiari di borse di studio e più tasse per società energetiche e banche

12 luglio 2022 a

a

a

La Spagna prova a contrastare l'inflazione, e lo fa con una serie di misure di sostegno per i cittadini, tra cui treni gratis e bonus per i giovani. Un intervento che mira ad aiutare le persone più in difficoltà, ma non solo, perché in molti potranno beneficiare degli aiuti messi in campo dal Governo. Con un discorso con cui chiaramente il presidente del Consiglio guarda alla sinistra, Pedro Sanchez ha infatti promesso misure per "difendere i lavoratori medi" dagli effetti dell’inflazione, annunciando allo stesso momento un aumento delle tasse per società energetiche e banche, che stanno avendo benefici per l’aumento dei prezzi energetici e dei tassi di interesse.

Russia: "Rischio conflitto nucleare colpa degli Usa". Bielorussia, via alle esercitazioni militari lungo il confine con l'Ucraina

Nel suo primo intervento al dibattito sullo stato della Nazione in corso al Parlamento spagnolo, il premier socialista ha detto che è "importante" conoscere le cause dell’inflazione per poter intervenire, sottolineando che l’aumento dei prezzi è il principale problema che stanno affrontando gli spagnoli. Tra gli interventi in aiuto alle famiglie, Sanchez ha annunciato il rimborso al 100% degli abbonamenti dei treni a breve e media distanza dal primo settembre al 31 dicembre. "Sono perfettamente cosciente delle difficoltà quotidiane della maggioranza della popolazione il salario vale sempre meno ed il paniere diventa ogni volta più caro" ha aggiunto Sanchez, che ha quindi definito l’inflazione "una malattia grave" per l’economia che "impoverisce tutti e colpisce i più vulnerabili".

Aborto, Biden alle donne: "Continuate a protestare"

Ed ecco dunque che tra gli aiuti in favore delle famiglie ci sono anche 100 euro mensili per i giovani dai 16 anni in su che stanno già ricevendo borse di studio, nell’ambito di misure tese a diminuire l’abbandono scolastico per motivi economici. Per quanto riguarda l’aumento delle tasse per il 2023 e 2024 per i gruppi energetici, il governo stima di recuperare 2 miliardi di euro all’anno. Mentre dovrebbero fruttare 1,5 miliardi le nuove imposte, straordinarie e temporanee, alle "grandi entità finanziarie che hanno cominciato a beneficiare dell’aumento dei tassi di interesse".

Dati da brividi: ancora 157 morti e 142.967 contagi. Non accadeva da mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.