G20, clima teso dopo la ministeriale a Bali: l'attacco della Russia all'Ucraina non è stato condannato da tutti i Paesi

08 luglio 2022 a

a

a

Clima teso alla riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20, riuniti in questi giorni in Indonesia. La ministeriale a Bali, infatti, si è conclusa senza una dichiarazione finale, ma anzi ha mostrato l'intensificarsi delle divisioni tra est e ovest, con Cina e Russia da un lato e Stati Uniti ed Europa dall'altro. Nessun punto d'incontro è stato trovato sulla guerra in Ucraina e sul suo impatto finale, con il ministro degli esteri russo, Lavrov, che ha lasciato anzitempo l'Indonesia. Inoltre, la riunione è stata segnata da due eventi inaspettati che sono l'uccisione dell'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, e le dimissioni del premier britannico Boris Johnson.

Shinzo Abe non ce l'ha fatta, l'ex premier è morto dopo l'attentato

L'attacco della Russia in Ucraina non è stato condannato da tutti i Paesi del G20, come ha spiegato la ministra degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi, che non ha potuto indicare alcun accordo raggiunto da tutti i partecipanti al termine dell'incontro ma ha detto che c'è stata "un'ampia preoccupazione per le interruzioni alimentari ed energetiche causate dalla guerra in Ucraina". Il clima comunque, come detto, è stato tesissimo per tutta la ministeriale e oltre, tant'è che oltre all'accordo mancato, non è stata nemmeno fatta la tradizionale foto di gruppo. Alla domanda sul perché non ci sia stata la foto, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha risposto: "Non ho invitato nessuno a posare per una foto insieme a me". Già ieri i ministri degli Esteri dei Paesi del G7 avevano disertato la cena inaugurale per evitare di doversi sedere al tavolo con Lavrov e dimostrare il loro dissenso all'aggressione della Russia all'Ucraina.

Putin: "In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio. L'Occidente vuole sconfiggerci? Ci provi"

Lo stesso Lavrov, del resto, aveva lasciato la sessione della ministeriale mentre la sua omologa tedesca Annalena Baerbock stava parlando e in particolare stava criticando Mosca per la guerra in Ucraina. Lavrov ha anche lasciato una sessione pomeridiana prima dell'intervento virtuale del ministro degli Esteri ucraino e non era presente mentre il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha condannato la Russia nell'incontro a porte chiuse a Bali.

Johnson si dimette: "Necessario nuovo leader, in politica nessuno è indispensabile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.