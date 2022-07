Cestista americana arrestata in Russia, Brittney Griner si dichiara colpevole in tribunale

07 luglio 2022 a

Brittney Griner, star del basket americano e due volte medaglia d’oro olimpica con gli Usa, si è dichiarata colpevole delle accuse riguardanti il possesso di droga mossegli in un tribunale russo, in una città vicino Mosca. A confermarlo sono stati i suoi avvocati alla Cnn. Griner, 31 anni, rischia così fino a 10 anni di carcere. Oggi, giovedì 7 luglio, era tornata in tribunale, e al termine dell'udienza - la prossima si terrà il 14 - ha lasciato l’aula senza rilasciare alcun commento ai giornalisti, precisa sempre la Cnn. La cestista americana, che giocava anche nel campionato russo, è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio.

La sua detenzione, prima dell'udienza di oggi, era stata prolungata fino al 20 dicembre dopo che la seconda udienza era stata aggiornata a causa dell’assenza di due testimoni. La possibilità che il processo vada avanti ancora diversi mesi ha aumentato le proteste da parte dei sostenitori di Griner, che avevano richiesto l’intervento del governo degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano, che ritiene Griner vittima di ingiusta detenzione, aveva affidato il caso al capo negoziatore per gli ostaggi mentre la Casa Bianca aveva reso noto che ieri il presidente Joe Biden ha chiamato la moglie di Griner per assicurarle di star facendo il possibile per ottenere il rilascio dell’atleta.

Proprio la cestista, nei giorni scorsi, aveva scritto una lettera al presidente. "Seduta qui in una prigione russa, sola con i miei pensieri e senza la protezione di mia moglie, la mia famiglia, i miei amici, la maglia olimpionica, sono terrorizzata dalla possibilità di poter rimanere qui per sempre - si legge in alcuni passaggi della missiva - Capisco che lei sta affrontando così tante cose ma per favore non si dimentichi di me e dagli altri detenuti americani: per favore faccia tutto il possibile per riportarci a casa. Ho votato per la prima volta nel 2020 ed ho votato per lei, ho fiducia in lei. Mi manca mia moglie, la mia famiglia, la mia squadra; mi uccide sapere che stanno soffrendo e sarò grata per qualsiasi cosa lei farà per farmi tornare a casa". Anche la moglie Cherelle Griner, intervistata da Cbs Morning, era intervenuta di recente sul tema, affermando che "non starà più zitta" come era stata esortata a fare nei mesi scorsi per aiutare la soluzione del caso. "All’inizio mi è stato detto gestiremo la cosa da dietro le quinte, non aumentiamo il suo valore, rimani in silenzio ed io l’ho fatto. Ma con tutto il rispetto, ora sono passati oltre 140 giorni e questo non ha più funzionato, quindi non rimarrò più in silenzio. Troverò un equilibro tra il pericolo di recare danno e l’aiutare a spingere il nostro governo a fare tutto il possibile perché rimanendo in silenzio non si muovono, non fanno nulla - ha aggiunto - mia moglie sta soffrendo e dobbiamo aiutarla". Oggi, quindi, la svolta inaspettata, con la star delle Phoenix Mercury che si è dichiarata colpevole in tribunale.

