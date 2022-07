Guerra, strage in Ucraina: uccisi 36.650 soldati russi, secretato il dato sui militari ucraini. Impossibile calcolare il numero dei civili morti, i bambini sono 347

07 luglio 2022 a

a

a

La guerra tra Russia e Ucraina continua senza tregua e i numeri diventano sempre più pesanti. Secondo il ministero della Difesa ucraino, sono 36.650 i soldati russi uccisi dall'inizio del conflitto. Sarebbero stati distrutti 1.602 carri armati russi, neutralizzati 155 i missili da crociera e 3.797 veicoli corazzati. In una intervista a La Stampa, Serhiy Haidai, governatore della regione ucraina fino alla sua caduta in mano ai russi dopo quattro mesi di bombardamenti e combattimenti strada per strada, spiega che continua "a supportare i nostri combattenti e aiutare i profughi del Luhansk che sono più di 300 mila". "Impossibile" dire "con certezza" quanti morti ci sono stati nella regione dall'inizio della guerra.

Ucraina: capo consiglio regionale, '3 feriti in attacco a Dnipro'

"Sappiamo che i morti civili sono migliaia, ma non c'è una conta ufficiale. Alcuni sono ancora sotto le macerie dei palazzi. Altri sono stati seppelliti nei giardini senza che ci sia stata una comunicazione. Ci vorranno anni per saperlo". Noto invece il numero delle vittime tra i soldati, dato però che è stato secretato. Il governatore spiega anche che "solo le donne e i bambini" possono muoversi verso l'Ucraina libera. "Gli uomini vengono costretti ad arruolarsi per combattere contro l'Ucraina. I russi usano un metodo ancora più subdolo della coscrizione obbligatoria. Affiggono annunci di lavoro con paghe doppie o triple rispetto alla media. Quando gli uomini si presentano vengono arruolati con la forza".

Ucraina: arrivato dg Oms per valutare assistenza necessaria vittime guerra

Sul fronte dei combattimenti, la notte scorsa nella regione di Odessa, missili russi hanno colpito e distrutto hangar agricoli che contenevano tonnellate di grano. Secondo il Comando Operativo Sud dell'Esercito ucraino, nelle prime ore del mattino, aerei russi hanno attaccato l'Isola dei Serpenti, liberata dalle forze ucraine. L'isola sarebbe stata centrata da due missili. Danneggiato il molo. Infine il bilancio dei bambini vittime del combattimento. Sarebbero almeno 347 i piccoli rimasti uccisi e 636 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa. I dati sono diffusi dalla Procura generale di Kiev.

Ucraina: Zelensky, 'difficile chiamare 'guerra' ciò che russi hanno fatto a nostri civili'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.