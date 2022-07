La guerra in diretta, le notizie di oggi 6 luglio: verso le battaglie decisive per il Donbass

06 luglio 2022 a

a

a

Ore 8.15 - L'intelligence inglese: "In una settimana russi avanzati di 5 chilometri"

"Nell'ultima settimana, le forze russe sono probabilmente avanzate di altri 5 chilometri lungo la strada principale E40 da Izyum, di fronte alla resistenza ucraina estremamente determinata". Lo sostiene l'intelligence britannica nel rapporto quotidiano. La battaglia per Sloviansk sarà probabilmente la sfida chiave nella lotta per il Donbass.

Ucraina: Zelensky, 'Russia fermerà guerra se tutto il mondo imporrà sanzioni'

Ore 8 - Zelensky pensa alle armi del futuro: "Difese antimissile in tutto il Paese"

Zelensky guarda avanti e n questo momento significa pensare alle armi. Il presidente nel consueto videomessaggio a spiegato che "entro la fine dell'anno è compito dell'Ucraina fornire ai propri cittadini equipaggiamenti "basilari" contro gli attacchi missilistici". Il presidente chiede la "comprensione" degli alleati occidentali perché dotino l'Ucraina del materiale moderno necessario allo scopo.

Ore 7.45 - A Sloviansk prossima battaglia chiave

Nel Donetsk le truppe russe sono ormai a 16 km dalla città di Sloviansk e la battaglia per il controllo della città sarà probabilmente "la prossima sfida chiave". E' la previsione dell'intelligence militare britannica.

Ucraina: Onu conferma, 'morti 4.889 civili da inizio guerra'

Ore 7.30 - Il governatore di Donetsk ai 350mila civili, "Lasciate la regione"

Il governatore della regione di Donetsk ha spronato le ultime persone rimaste nell'area, circa 350mila, a lasciare la zona. "Il destino dell'intero Paese sarà deciso dalla regione di Donetsk. Se ci saranno meno persone, saremo in grado di concentrarci di più sul nostro nemico e svolgere i nostri compiti principali", ha detto Pavlo Kyrylenko.

Ore 7.30 - Lavrov: "Il mondo si evolve in modo complicato"

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha invitato tutti a compiere sforzi per proteggere le leggi internazionali poiché "il mondo si sta evolvendo in modo complicato". Lavrov ha parlato a un incontro con il suo omologo vietnamita Bui Thanh Son ad Hanoi. "Il Vietnam è un partner chiave della Russia e le relazioni tra i due paesi si basano sulla storia e sulla loro comune lotta per la giustizia", ha detto Lavrov..

Draghi “Italia e Turchia unite per la pace”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.