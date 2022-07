Covid, positiva anche Letizia, regina di Spagna

05 luglio 2022 a

Anche la regina di Spagna, Letizia, è positiva al Covid. Ha sospeso tutte le attività pubbliche in programma per la giornata di domani, mercoledì 6 luglio, dopo il risultato del tampone a cui si è sottoposta. Lo hanno reso noto media iberici come l'agenzia Efe ed El País che hanno citato fonti della Casa Reale. Secondo le indiscrezioni che filtrano dal palazzo, avrebbe solo sintomi lievi. Il marito, re Felipe VI, aveva superato il Covid nel mese di febbraio. Ieri la coppia, inseme alle figlie Leonor e Sofia, aveva preso parte ad una cerimonia in cui erano stati consegnati premi in catalogna.

