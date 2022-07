Guerra in diretta, le notizie di oggi martedì 5 luglio: Kiev rafforza la linea di difesa. Zelensky: "Ricostruzione subito"

05 luglio 2022 a

Ore 8.25 - La Russia accusa: attacchi di artiglieria contro la regione di Kursk

La Russia accusa: città vicine al confine con l'Ucraina sarebbero sotto il fuoco dell'artiglieria. Lo denuncia il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, secondo cui "la mattina è iniziata di nuovo con attacchi dell'artiglieria". Nel mirino le località di Markovo e Tetkino.

Ore 8.15 - Ancora missili sull'Ucraina

Sarebbero almeno sei le persone rimaste ferite nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina, a causa di due attacchi delle forze russe: lo sostiene su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi. I russi avrebbero sparato razzi contro una scuola nel villaggio di Esman ferendo quattro persone. Altre due sono rimaste ferite in attacchi contro uno dei villaggi della vicina comunità di Bilopillia.

Ore 7 - Gli 007 britannici: ritiro truppe Kiev su fronte più difendibile

Secondo l'intelligence britannica, dopo il ritiro delle forze ucraine da Lysychansk, "c'è la possibilità realistica che le forze ucraine saranno ora in grado di ripiegare su una linea del fronte più facilmente difendibile". Lo sostiene il rapporto quotidiano della situazione sul campo di battaglia.

Ore 6 - Intensificati ancora i bombardamenti su Donetsk

Kiev conferma che la prima linea russa nel sud-est si sta concentrando sul Donetsk, intensificando i bombardamenti in direzione di Bakhmut: una delle tre grandi città ancora controllate da Kiev, con Sloviansk e Kramatorsk. Le forze di difesa sono preparate, perché hanno avuto il tempo di costruire fortificazioni durante la lunghissima battaglia di Lysychansk. I russi, però, continuano ad avere la superiorità di mezzi pesanti, che finora sono stati risolutivi nel lungo periodo per sfiancare la resistenza.

Ore 5.45 - Zelensky invoca una ricostruzione veloce

Non bisognerà ricostruire solo le mura distrutte dai bombardamenti. Zelensky, nel suo consueto discorso televisivo notturno alla nazione, commenta la prima giornata della conferenza dedicata alla ricostruzione dell'Ucraina in Svizzera. "L'Ucraina deve diventare il paese più libero, moderno e sicuro d'Europa, anche in termini di ambiente.

