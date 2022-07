Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi lunedì 4 luglio: cosa succede. Raid su Kharkiv, colpita una scuola | Diretta, foto e video

04 luglio 2022 a

Ore 10 - Kiev, 9 civili uccisi nel Donetsk tra cui 2 bambini

Nove civili, tra cui due bambini, sono stati uccisi e 25 feriti nell'oblast di Donetsk. Secondo il governatore, Pavlo Kyrylenko, sei civili sono stati uccisi a Sloviansk, uno ad Avdiivka, uno a Bakhmut e uno a Zaitseve. Lo riporta il Kyiv Independent.

Ore 09,45 - Sindaco Enerhodar, tecnico centrale Zaporizha torturato a morte

Le forze russe hanno torturato a morte il tecnico subacqueo della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto il sindaco di Enerhodar, Dmytro Orlov, che ha riferito che Andrii Honcharuk è morto in ospedale dopo essere stato brutalmente picchiato dalle forze russe per essersi rifiutato di tuffarsi nella piscina dell'impianto. Orlov ha detto che Honcharuk era in coma quando è arrivato in ospedale e non ha ripreso conoscenza prima della sua morte. Lo riporta il Kyiv Independent.

Ore 09,30 - Kiev: "Russia vuole Sloviansk"

Sloviansk dopo Lysychansk. È questo il prossimo obiettivo delle forze armate russe, secondo quanto riporta lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev. "I russi stanno cercando di prendere il controllo dei villaggi di Bohorodychne, Dolyna e Mazanivka, in direzione di Sloviansk", si legge nell’ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore ucraino. I tre villaggi si trovano a meno di venti chilometri da Sloviansk, sulla riva meridionale del fiume Siversky Donets. L’esercito ucraino riferisce inoltre che le truppe russe stanno cercando di spingere le truppe ucraine verso le linee di difesa tra le città di Siversk, Soledar e Bakhmut. Queste tre città si trovano a circa 30-40 chilometri a est della zona urbana di Sloviansk-Kramatorsk.

Ore 09 - Ucraina, ottomila civili a Sievierdonetsk e diecimila a Lysychansk

Ci sono circa ottomila civili nella Sievierdonetsk in mano ai russi e circa 10mila nella Lysychansk appena occupata. Lo ha detto Serhai Haidai, governatore ucraino di Luhansk, nell’Ucraina orientale. In un aggiornamento sullo stato di Telegram, Haidai ha affermato che "manteniamo le nostre posizioni in una piccola parte della regione di Luhansk in modo che i nostri militari abbiano il tempo di costruire le difese".

Ore 08,30 - Raid su Kharkiv, colpita una scuola

Le forze russe hanno colpito una scuola per l’istruzione superiore a Kharkiv alle 4 di questa mattino. Lo rende noto Oleh Synyehubov, il governatore della regione del nord dell’Ucriana, spiegando che non sono state segnalate vittime. Nexta precisa che la scuola colpita si trova nel distretto di Shevchenkovsky. Synyehubov ha anche affermato che "il nemico ha attaccato le città e i villaggi dei distretti di Kharkiv, Izium e Bohodukhiv. A seguito dei bombardamenti edifici residenziali, fabbricati agricoli, garage e altre strutture sono stati distrutti". Tre persone sono state uccise e sei sono rimaste ferite in un attacco al villaggio di Bezruky.

Ore 08,15 - Lukashenko: "Sosterremo sempre la Russia"

"Oggi veniamo criticati per essere l’unico paese al mondo a sostenere la Russia nella sua lotta contro il nazismo. Sosteniamo e continueremo a sostenere la Russia". Lo ha dichiarato il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko in un messaggio video diffuso tramite l’agenzia di stampa statale Belta. "Quelli che ci criticano, non sanno che abbiamo un’unione così stretta con la Federazione Russa? Che abbiamo praticamente un esercito unificato. Ma voi sapevi tutto questo. Rimarremo insieme alla Russia", ha aggiunto.

Ore 08 - Intelligence Gran Bretagna: "Ora Russia punta al Donetsk"

Dopo aver preso il controllo della regione di Luhansk, le truppe russe punteranno ora "quasi certamente" a conquistare quella di Donetsk, nell’Ucraina orientale. È quanto si legge nell’ultimo rapporto del ministero della Difesa britannico, che ha confermato il ritiro delle forze ucraine da Lysychansk. "L’obiettivo della Russia ora si sposterà quasi sicuramente sulla cattura dell’Oblast di Donetsk, gran parte della quale rimane sotto il controllo delle forze ucraine", si legge nella nota. "La lotta per il Donbass è stata dura e logorante ed è altamente improbabile che questo cambi nelle prossime settimane", ha aggiunto.

Ore 07,45 - Truppe russe superano fiume Siverskyi Donets

Le truppe russe hanno oltrepassato il fiume Siverskyi Donets in direzione di Kramatorsk, trincerandosi nelle aree degli insediamenti di Lysychansk e Bilogorivka. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore ucraino sulla propria pagina Facebook. "Nella direzione di Slovyansk, le unità nemiche stanno cercando di stabilire il controllo sugli insediamenti di Bogorodichne, Mazanivka e Dolyna con azioni d’assalto. I combattimenti continuano", si legge inoltre nel rapporto. Verso Donetsk, gli sforzi principali delle truppe russe si concentrano sulla linea Siversk-Fedorivka-Bakhmut, dove sono schierate le forze di difesa ucraine.

Ore 07,30 - Viceministro ucraino: "Ricostruiremo come Kuwait dopo Saddam"

La proposta è quella della "creazione di un meccanismo vincolante a livello internazionale per compensare l’Ucraina: affidare a una commissione l’esame delle richieste di risarcimento mentre i Paesi firmatari dell’accordo avranno l’autorità di confiscare i beni russi di proprietà statale e di trasferirli a un fondo per la ricostruzione". A spiegarla, in un'intervista a Repubblica, è la viceministra della Giustizia ucraina, Iryna Mudra. "L’invasione - sottolinea - ha provocato e continua a provocare immense sofferenze umane e ingenti distruzioni. Le nostre stime a fine maggio ammontano a 92 miliardi di dollari, ma purtroppo i danni aumentano ogni giorno. La Russia deve essere ritenuta responsabile: per questo tra le priorità c’è quella di avviare l’istituzione di una commissione per il risarcimento dei danni". "Il presidente Zelensky - aggiunge - ha creato un gruppo di lavoro che comprende personalità internazionali. Il modello a cui ci riferiamo è quello della Commissione per la compensazione delle Nazioni Unite, utilizzato per risarcire il Kuwait invaso dall’Iraq. L’accordo internazionale tra l’Ucraina e gli Stati interessati fornirebbe il quadro giuridico. E, se necessario, potrebbe promulgare una legislazione speciale sulla confisca, come è stato fatto dal Canada. Pure gli Stati Uniti hanno procedure molto avanzate e il Parlamento Ue ha chiesto di istituire uno strumento giuridico per finanziare la ricostruzione con i beni russi sequestrati".

Ore 07 - Zelensky riconosce ritiro da Lysychansk

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel videomessaggio di ieri sera domenica 3 luglio, ha riconosciuto il ritiro delle truppe ucraine da Lysychansk, nel Luhansk, ma ha promesso di tornare con armi più moderne. Zelensky ha poi citato il successo delle forze di Kiev nel riprendere il controllo di altri territori e a questo proposito ha promesso: "Verrà un giorno in cui diremo lo stesso del Donbass".

