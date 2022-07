Guerra, controffensiva dell'Ucraina: esplosioni a Belgorod e bombardato l'aeroporto di Melitopol

03 luglio 2022 a

a

a

Controffensiva dell'Ucraina nelle ultime ore in Russia, nella zona di confine. Alcune esplosioni nella città di Belgorod hanno provocato almeno tre morti. Lo riferisce, Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. Nell'esplosione sono stati parzialmente distrutti 11 appartamenti e 39 case private. I media russi hanno accusato poi l’Ucraina di aver bombardato l’aeroporto di Melitopol che è attualmente controllato dalle forze di Mosca. Secondo Ria Novosti le forze ucraine hanno bombardato la città, temporaneamente occupata, per due volte nella notte. La notizia non è stata confermata dalle autorità ucraine, precisa il Kyiv Independent.

Video su questo argomento Ucraina, il momento in cui il missile russo colpisce il centro commerciale di Kremenchuck | Video

La guerra sta vivendo una fase particolare, con continui bombardamenti. le forze armate ucraine avrebbero respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka. Le forze russe, riferisce lo Stato maggiore, hanno tentato senza successo di condurre un assalto vicino a Mazanivka. Sono stati respinti e se ne sono andati. Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi delle forze russe si concentrano sul consolidamento delle posizioni nell'area di Lysychansk e Verkhnokamenka.

Sale a 29 il bilancio dei morti al centro commerciale di Kremenchuk. Si combatte a Lysychansk

L'esercito russo poi sta subendo perdite significative ma continua ad avanzare a Lysychansk, ultima roccaforte ucraina nell'oblast di Lugansk, nel Sud-Est del Paese. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Sergiy Gaidai, citato da Ukrinform. Nella città - ha spiegato Gaidai - "gli edifici amministrativi sono stati completamente distrutti in brevissimo tempo. Lysychansk è presa d'assalto da un grande numero di soldati russi che impiegano tutte le armi che hanno a disposizione. Stanno prendendo piede a Verkhniokamianka".

Video su questo argomento I missili russi lanciati contro il centro commerciale di Kremenchuk | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.