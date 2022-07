Guerra in Ucraina, esplosioni a Mykolaiv. Bombe al fosforo sull'Isola dei Serpenti

02 luglio 2022 a

Ancora missili sull'Ucraina. Potenti esplosioni sono state avvertite nella città di Mykolaiv. Lo ha dichiarato sui social il sindaco Oleksandr Senkevich: "Ci sono potenti esplosioni in città! Rimanete nei rifugi!" Senkevich ha scritto su Telegram. Non è stato reso noto cosa abbia causato le esplosioni, riferisce Reuters. Le sirene antiaeree hanno suonato in tutta la regione. Mykolaiv conta 476.101 abitanti ed è la nona città più popolosa del Paese.

Trovata un'altra fossa comune a Mariupol: 100 cadaveri. E il bilancio dei morti a Odessa sale a 21 civili

Ieri l'ennesima strage di civili ha insanguinato l’Ucraina. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti e 5 nel luogo di ritrovo, tra cui un dodicenne, mentre altre 39 persone sono state ferite, compresi 6 bambini. Il raid ha preso di mira il villaggio di Serhiivka, baia lagunare sulla costa del Mar Nero, un’ottantina di km a sud di Odessa. E proprio sul Mar Nero volava il bombardiere russo che ha colpito la città con missili "molto pesanti e molto potenti", ha spiegato il portavoce del governatore, Serhiy Bratchuk. Il nuovo massacro scuote l’oblast di Odessa, che solo poche ore fa era stata dichiarata "interamente liberata dagli occupanti", dopo il ritiro delle forze nemiche dall’Isola dei Serpenti. La "risposta" delle Forze armate non si farà attendere, ha avvertito il consigliere di Volodymyr Zelensky.

Video su questo argomento Ucraina, il momento in cui il missile russo colpisce il centro commerciale di Kremenchuck | Video

Le forze armate di Kiev inoltre hanno accusato le forze russe di aver sparato bombe al fosforo contro l’Isola dei Serpenti, dalla quale gli uomini di Mosca di sono ritirati ieri.

