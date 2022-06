Vertice Nato, Biden annuncia invio di più truppe in Italia

29 giugno 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti aumenteranno la capacità di difesa aerea in Italia e in Germania. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso dei lavori del vertice Nato in corso a Madrid, senza specificare l’entità di questo incremento, spiegando che sarà rafforzata la presenza in Europa per rispondere alle sfide e al contesto di sicurezza. A questo proposito, il leader statunitense ha annunciato che sarà creato un quartier generale in Polonia per rafforzare la collaborazione con la Nato. "Avremo una brigata a rotazione con 3mila soldati e 3mila dipendenti, un gruppo di combattimento in Romania, miglioreremo i nostri dispiegamenti a rotazione negli Stati baltici e invieremo altri due squadroni nel Regno Unito e maggiori capacità di difesa aerea in Germania e in Italia", ha detto Biden.

Via libera della Turchia, Svezia e Finlandia nella Nato. La Russia: "Non ci fermeremo"

"Sulla Finlandia e la Svezia, come ho già detto, Putin stava cercando la finlandizzazione dell’Europa e ha ottenuto la natoizzazione dell’Europa. Ed è esattamente ciò che non voleva, ma esattamente ciò che deve essere fatto per garantire la sicurezza dell’Europa" ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al summit della Nato a Madrid.

Video su questo argomento I missili russi lanciati contro il centro commerciale di Kremenchuk | Video

Com’era facilmente prevedibile, il vertice della Nato in corso a Madrid sta facendo registrare una serie di interventi durissimi nei confronti di Mosca da parte dei leader dei paesi membri dell’Alleanza atlantica. A cominciare da quello del presidente degli Stati Uniti Joe Biden il quale ha annunciato che gli Usa "rafforzeranno il loro posizionamento militare in Europa" in modo che la Nato possa "rispondere alle minacce provenienti da tutte le direzioni e in tutti i domini: terra, aria e mare".

G7, Draghi: "Crisi energetica non deve produrre ritorno al populismo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.