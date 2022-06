La guerra in diretta, le notizie di oggi lunedì 27 giugno. Ancora bombardamenti e morti. Aumentano i bambini uccisi

27 giugno 2022 a

Ore 9.20 - Militari e mezzi russi colpiti a Kherson

Nella zona di Kherson elicotteri ucraini hanno colpito mezzi militari e soldati russi. Distrutti un carro armato T72, colpiti 39 soldati russi, 4 mezzi corazzati, 3 auto. Centrati anche 3 magazzini di munizioni nelle regioni di Mykolaiv e Kherson. Ad annunciarlo è il comando operativo ucraino Sud.

Ore 9 - La Russia continua a bombardare senza sosta

I russi continuano a bombardare Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk. Il presidente dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Sergei Gaidai, spiega che "a Lysychansk, Vovchoyarivka, Loskutivka e Verkhnyokamenets, i russi non smettono di distruggere alloggi, strutture industriali e amministrative. Non c'è tempo in cui l'artiglieria nemica si plachi. I russi hanno cercato di attaccare nella zona di Verkhnokamyanka, ma sono stati costretti a ritirarsi: non tutti sono stati in grado di farlo da soli". A Lysychansk almeno cinque grattacieli sono stati distrutti, in uno dei quali 10 appartamenti sono bruciati contemporaneamente.

Ore 8.50 - La Tuchia: "C'è chi vuole prolungare la guerra"

Fahrettin Altun, direttore della comunicazione della presidenza turca Erdogan, sostiene che "c'è chi ha interesse a prolungare la guerra tra Russia e Ucraina". Altun spiega in una intervista al Il Messaggero che "la Turchia ha una posizione davvero molto speciale. Fin dall'inizio abbiamo cercato di utilizzare il nostro potere per la pace. Oggi mentre gli attori che vogliono legittimare le proprie posizioni criticando la Turchia non stanno facendo nulla per l'Ucraina, noi c'eravamo. D'altronde, il fatto che migliaia di ucraini scappando dalla guerra abbiano portato le proprie famiglie e le proprie imprese in Turchia è la dimostrazione più concreta della fiducia riposta nel nostro Paese".

Ore 8.30 - Ancora cento corpi senza vita a Mariupol

Altri cento corpi sono stati ritrovati sotto le macerie di un edificio bombardato a Mariupol. Lo rende noto su Telegram Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco. "I corpi sono ancora sotto le macerie e gli occupanti non hanno intenzione di estrarli e seppellirli". Nella città "continua l'esumazione. La priorità viene data ai cortili delle scuole e agli asili nido".

Ore 8.15 - Dall'inizio della guerra uccisi 339 bambini

Aumenta drammaticamente il bilancio dei bambini rimasti uccisi nel corso della guerra. Le vittime accertate per ora sono 339, un numero destinato a salire. I feriti sono invece almeno 614. Il bilancio è dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina.

Ore 8 - Il punto sulla guerra

L'esercito ucraino ha respinto gli attacchi russi a ovest di Lysychansk, impedendo che la strategica città nell'Ucraina orientale fosse circondata. Lo fa sapere lo Stato maggiore ucraino nel suo ultimo aggiornamento. La Russia avrebbe accusato pesante perdite e i soldati sarebbero stati costretti a ritirarsi. Lysychansk, non ha ancora conquistata dai russi, è stata nuovamente bersaglio di attacchi aerei pesanti e artiglieria. Intanto dal giorno dell'inizio del conflitto, sarebbero almeno 35.000 i morti tra i russi. Lo sostiene lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine: distrutti 1.552 carri armati, 3.687 mezzi corazzati, 771 sistemi d'artiglieria, 243 lanciarazzi multipli, 101 sistemi di difesa antiaerea. I russi avrebbero perso anche 217 aerei, 184 elicotteri, 2.575 autoveicoli, 14 unità navali e 636 droni. Secondo l'intelligenze britannica "la Russia sta cercando di riprendere slancio sull'asse settentrionale di Izyum". Intanto la Bielorussia ha inviato fino a 20 vagoni ferroviari carichi munizioni in Russia.

