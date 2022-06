Kiev, missili destinati alla fabbrica Artem fanno saltare in aria un palazzo: famiglia dilaniata

Salvata la piccola Zhenia. Estratta dalle macerie anche la madre ancora in vita. Morto il padre

Un errore di mira. I missili russi hanno attaccato per la terza volta la fabbrica militare Artem, in una zona abbastanza centrale di Kiev, ma hanno raggiunto l'obiettivo solo in parte. L’altra parte è andata a distruggere una famiglia mista, come tante nell'Ucraina dilaniata da una guerra tra popoli un tempo fratelli: papà ucraino e mamma russa. Due colpi su quattro hanno infatti centrato edifici civili, un asilo nido – per fortuna vuoto a quell’ora di domenica – e un palazzo residenziale seminuovo, sfondato al centro dal tetto per alcuni piani. L’obiettivo teorico era il vecchio edificio industriale di epoca sovietica in cui si costruivano i missili l'Artem. Una grande fabbrica ufficialmente convertita al settore civile, alla catena del bianco, ma ritenuta dai russi un’installazione militare attiva.

Missili sul zona residenziale a Kiev: bombardato un condominio, si scava tra le macerie

I vigili del fuoco hanno salvato subito tre persone; due delle quali, ferite, sono state subito ricoverate. Tra loro c’è la piccola Zhenia. Ha sette anni, è in rianimazione. Suo papà è morto nello schianto. La mamma, Ekaterina Volkova, 38 anni, ha pianto di dolore e terrore per quattro ore, sotto le macerie. Poi finalmente l’hanno raggiunta, liberandola lentamente dalla trappola di cemento che la ghermiva. L’hanno caricata in ambulanza davanti a un centinaio di giornalisti, qualcuno così impudente da appiccicare la telecamera al vetro dell’ambulanza mentre la allacciavano ai macchinari tentando di stabilizzarla e tenerla in vita, prima di partire finalmente per la rianimazione.

Coprifuoco a Kiev, l'intelligence: "Svolta ad agosto, torneremo ai confini del 1991". Severodonetsk cade in mano ai russi

Il bilancio totale è di un morto e cinque feriti il bilancio confermato di un attacco missilistico che ha colpito questa mattina Kiev. Lo ha riferito la polizia nazionale, secondo cui l’attacco ha causato un incendio in un edificio residenziale di nove piani, gli ultimi tre dei quali sono parzialmente crollati. Secondo la Guardia nazionale ucraina, almeno 14 missili hanno colpito Kiev, in uno degli attacchi più violenti da settimane.

