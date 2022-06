Guerra in Ucraina, filorussi entrano a Lysyschank. Kiev: "Mosca vuole trascinare Bielorussia nel conflitto"

25 giugno 2022 a

Continua senza sosta la guerra in Ucraina, arrivata ormai al 122esimo giorno. Secondo quanto riportato dalla Tass, che cita fonti vicine alle milizie di Luhasnk, le forze armate dell'autoproclamata Repubblica filorussa e i militari di Mosca sono entrati a Lysyschank, città all'interno della quale sarebbero in corso combattimenti. Inoltre, il leader ceceno, Ramzan Kadyrov, ha annunciato "la completa liberazione dell'aeroporto e della zona industriale di Severodonetsk" nell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk.

Zelensky: "Adesione a Ue è come scalare l'Everest ma ci riusciremo". Continuano gli attacchi nelle città ucraine

Intanto, l'Ucraina torna ad accusare la Russia di voler coinvolgere la Bielorussia all'interno del conflitto. Secondo i militari di Kiev, le forze armate russe avrebbero lanciato 20 missili contro il villaggio di Desna nella regione di Chernihiv all'alba. Missili che, riporta Ukrainska Pravda, secondo gli ucraini sarebbero partiti dal territorio bielorusso. Ad avvallare la tesi c'è anche l'intelligence ucraina, secondo cui gli attacchi odierni sulla parte settentrionale del territorio partiti dalla Bielorussia "sono stati un tentativo della Russia di coinvolgere l'esercito di Minsk nelle ostilità". Stando ai militari di Kiev, i bombardieri sono decollati dall'aeroporto di Shaykovka nella regione russa di Kaluga "poi, attraverso il territorio delle regioni di Kaluga e Smolensk, sono entrati nello spazio aereo della Bielorussia. Dopo aver lanciato i missili, sono tornati all'aeroporto di Shaykovka in Russia". L'attacco ha riguardato le regioni di "Kiev, Chernihiv e Sumy".

Metsola, status di candidato Ue per Ucraina "è giorno storico". Dagli Usa altre armi a Kiev

La preoccupazione però riguarda le intenzioni di Putin e della Russia in generale. Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha infatti spiegato che "non abbiamo nessuna certezza che Putin si fermi al Donbass, anzi se noi smettiamo di rifornire la resistenza ucraina potrebbe arrivare fino ai confini della Nato e dell’Unione europea, e lì poi scatterebbe l’art.5 della Nato. La pace imposta è la resa. La pace decisa dagli ucraini è pace vera.Gli ucraini dovrebbero arrendersi? Questo non accadrà, ma se dovesse accadere il popolo non si arrenderà comunque".

Draghi: "Dipendenza da gas russo scesa dal 40 al 25%"

