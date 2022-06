Guerra in Ucraina, oggi sabato 25 giugno. Zelensky: "Adesione Ue come scalare l'Everest ma ci riusciremo"

25 giugno 2022 a

Il Consiglio Europeo, nei giorni scorsi, ha riconosciuto all'Ucraina e alla Moldavia lo status di candidato per entrare a far parte dell'Unione Europea. "Una giornata storica", era stata definita dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, comunque, si tratta di uno status che "non è caduto dal cielo. Non abbiamo forse sopportato e fatto molto?", ha detto in un messaggio su Telegram. Zelensky ha quindi criticato i discorsi "su tv, radio e Internet su cosa significhi, su quali condizioni l’Ucraina debba soddisfare e su quanto sarà difficile e quanti anni richiederà. Gioiamo almeno un po' - ha detto - Immaginate di conquistare l’Everest". Il percorso davanti, ha affermato, non spaventa l’Ucraina. "Non ci fermeremo - ha incalzato - Raggiungeremo il nostro Everest. E parliamo almeno per un momento non di quello che ci aspetta, ma di quello che siamo riusciti a fare. È stato fatto molto - ha proseguito - Non dimentichiamolo. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. Abbiamo respinto i russi. E vinceremo - ha rivendicato passati più di quattro mesi dall’invasione russa dell’Ucraina - Non gioite per uno schiaffo a Mosca, ma siate orgogliosi del plauso all’Ucraina".

Per quanto riguarda il fronte di battaglia, nella mattinata di oggi - sabato 25 giugno - il sindaco di Zhytomyr, Serhiy Sukhomlyn, ha denunciato un attacco missilistico che ha colpito le strutture militari intorno alla città. Secondo il primo cittadino i missili, ben 24, "sono stati lanciati dagli aerei che sono arrivati dalla Bielorussia". "Oggi abbiamo visto che la Bielorussia partecipa alla guerra tanto quanto la Russia", ha concluso. Missili che - a detta del governatore di Leopoli, Maksym Kozytskyi - sono stati lanciati anche contro una struttura militare nel distretto di Yavoriv, e a seguito dell’attacco ci sarebbero quattro feriti. Nottata di lunghi allarmi aerei anche nel Dnipropetrovsk, come scritto su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale, Valentin Reznichenko. "Sotto tito l'area di Kryvyi Rih e le città di Shirokiv e Zelenodolsk, dove una donna di 60 anni è rimasta ferita", ha aggiunto.

Intanto, l'intelligence britannica parla di un "forte scossone" al vertice delle forze militari russe da inizio giugno. Nel dettaglio, sarebbe stato rimosso il comandante delle forze aviotrasportate, il generale colonnello Andrei Serdyukov, e il comandante del gruppo dell'esercito meridionale, il generale Alexandr Dvornikov.

