Guerra, gli aggiornamenti di oggi venerdì 24 giugno: l'Ucraina si ritira da Severodonetsk | Diretta, foto e video

Ore 08,30 - Kiev, uccisi 34.530 soldati russi

Ammonterebbero a 34.530 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 34.530 uomini, 1507 carri armati, 3637 mezzi corazzati, 759 sistemi d’artiglieria, 241 lanciarazzi multipli, 99 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 216 aerei, 183 elicotteri, 2553 autoveicoli, 14 unità navali e 622 droni.

Ore 08,20 - Esercito ucraino si ritira da Severodonetsk

All’esercito ucraino è stato ordinato di ritirarsi da Severodonetsk in posizioni più fortificate. Lo ha dichiarato Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riportato dall’agenzia ucraina Interfax. "Ora la situazione in cui le truppe si trovano - ha detto Haidai a Freedom TV - in posizioni disgregate da molti mesi, solo per essere lì, non ha senso. Il numero di morti nei territori non fortificati può aumentare ogni giorno. A Severodonetsk hanno già ricevuto l’ordine di ritirarsi in nuove posizioni fortificate e di combattere dalle nuove posizioni".

Ore 08,10 - In quattro mesi uccisi 338 minorenni

Dall’inizio dell’invasione in Ucraina, esattamente quattro mesi fa, 338 minorenni sono stati uccisi e 610 feriti. Lo sottolineano i dati della procura minorile di Kiev, dove si spiega che purtroppo tali numeri non sono da considerare definitivi in quanto la raccolta delle informazioni in molti casi è pressoché impossibile. Tra gli ultimi episodi segnalati alla magistratura minorile, quello di ieri avvenuto a Sumy, dove un ragazzo di 13 anni è stato gravemente ustionato alle gambe dall’esplosione di una bomba al fosforo, vietata dalle convenzioni internazionali. Sempre ieri due bambini, di 9 e 6 anni, sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti da parte delle truppe russe delle infrastrutture civili della città di Chuguev, nella regione di Kharkov. Un bambino è inoltre rimasto ferito anche a Lysychansk, nella regione di Lugansk.

Ore 08 - Cremlino: "Su Kaliningrad determinati ma no decisioni affrettate"

"Non c'è bisogno di correre qui, ma, allo stesso tempo, siamo determinati". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, alla Tass, in merito al blocco dei trasporti di Kaliningrad. Ma, ha chiarito, "ci vorrà del tempo prima che vengano prese determinate decisioni". "Stiamo analizzando questa situazione nel modo più serio", ha assicurato Peskov specificando: "In questa situazione, abbiamo assolutamente ragione".

Ore 07,30 - Kuleba: "Solo vittoria di Kiev convincerà Mosca a negoziare"

"Solamente la nostra vittoria militare convincerà la Russia ad avviare seri negoziati di pace, le armi garantiranno la via diplomatica". Così il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, intervistato dal Corriere della Sera.

Ore 07 - Kuleba: "Visita di Draghi, Macron e Scholz è stata punto di svolta per candidatura Ue"

La visita a Kiev di Macron, Draghi e Scholz è stata "il punto di svolta" per la candidatura dell'Ucraina nell'Unione europea. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, riportato dalla Unian. Prima di allora "la situazione era molto fragile", ha spiegato mettendo in evidenza il ruolo "molto importante" svolto dal presidente francese Emmanuel Macron. Il giudizio generale sull'Europa è "positivo" per Kuleba. "Dopo la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev vediamo unità, chiarezza d’intenti, ovviamente ci sono differenze tra loro e noi abbiamo bisogno di più armi e di sanzioni più dure contro Mosca. Ma in linea di principio si va assieme nella stessa direzione, unica nostra richiesta è che tutto ciò sia più veloce".

Ore 06,30 - Kuleba: "Saremmo felici di avere il Papa a Kiev"

In merito al ruolo di mediazione di Papa Francesco per porre fine alla guerra "non c’è nulla di nuovo", spiega il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un'intervista al Corriere della Sera. "Saremmo felici di avere il Papa a Kiev", ribadisce. "Con la diplomazia vaticana abbiamo molto lavorato ultimamente per spiegare che questa guerra è tutta responsabilità russa e nessuno ha mai provocato Putin".

Ore 06 - Kuleba: "Negoziati? Mosca continua a sparare"

In merito alla situazione negoziale con la Russia, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega che "resta ferma alla scelta aggressiva di Mosca, intendono annettersi tutto ciò che conquistano, i loro cannoni continuano a sparare: questo è lo status quo".

Ore 05,30 - Esplosioni a Zaporizhzhia

Esplosioni a Zaporizhzhia nella notte di giovedì. Lo ha riferito il segretario del consiglio comunale della città ucraina Anatoliy Kurtev, citato dal Kiev Independent, che ha inviato i cittadini a rimanere nei rifugi. Poco prima della mezzanotte, riferisce il quotidiano ucraino, sarebbe stata attivata la sirena del raid aereo.

Ore 05 - Zelensky ringrazia Draghi

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il premier Mario Draghi nel suo intervento al Consiglio europeo dopo l'approvazione dello status di candidato a Kiev. "L'Italia ci rappresenta. Grazie mille, signor Primo Ministro! Grazie per la tua forza, per la tua perseveranza. Grazie per aver dimostrato che i principi delle persone perbene sono veramente il fondamento dell'Europa", ha detto Zelensky.

