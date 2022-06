Guerra in Ucraina, Zelensky: "Al più presto settimo pacchetto di sanzioni Ue"

22 giugno 2022 a

Mentre la guerra sul campo continua, con ancora morte e distruzione in Ucraina, si acuisce lo scontro tra Russia e Occidente. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale, è tornato a chiedere il supporto dei partner. Secondo il leader ucraino, il "settimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea è necessario il prima possibile". "La Russia - ha detto - deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea. Un’altra minaccia russa alla Lituania - ha aggiunto - un’altra ondata di pressione energetica, un’altra serie di bugie dei funzionari russi sulla crisi alimentare sono tutti argomenti per concordare il settimo pacchetto di sanzioni". Proprio con la Lituania si sta consumando la nuova crisi tra Mosca e Occidente. Il blocco delle esportazioni verso Kaliningrad ha causato una dura reazione russa di fronte alla quale gli Stati Uniti hanno ancora ribadito la loro posizione a sostegno degli alleati.

L'amministrazione militare di Kharkiv invece ha reso noto che 15 persone sono state uccise e 16 ferite nella regione. In un post su Telegram, Oleh Syniehubov ha affermato che sei vittime sono state registrate a Chuhuiv, cinque a Kharkiv, tre a Zolovhiv e una a Derhachi, dove è morta una bambina di otto anni.

L’incendio nella raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov è stata causata dalla caduta di un drone ucraino. Lo ha riferito alla Tass una fonte delle autorità locali. "Prima dell’incendio, i dipendenti dell’impianto hanno notato un drone ucraino. Si è schiantato contro le strutture dell’impianto, dopo di che si sono verificati un’esplosione e un incendio", ha detto l’interlocutore dell’agenzia. Dall’inizio del conflitto in Ucraina le forze armate russe hanno perso 34.230 soldati. Lo rendono noto i militari di Kiev nel loro bollettino giornaliero. Inoltre sono stati distrutti 3.614 mezzi corazzati e 182 elicotteri militari.

