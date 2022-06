La guerra in diretta: tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, oggi martedì 21 giugno 2022

21 giugno 2022 a

Ore 9 - Dall'inizio del conflitto hanno perso la vita 323 bambini

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, per cause legate al conflitto hanno perso la vita 323 bambini mentre altri 587 hanno riportato ferite più o meno gravi. Lo si legge nel rapporto aggiornato della procura minorile di Kiev, che sta raccogliendo le segnalazioni al riguardo a livello nazionale.

Ore 8.40 - Nelle zone occupate è arrivata la tv russa

La nota è secca, la fonte apparentemente anomala, vista la materia. E invece anche questa è guerra, anche questa è la guerra in Ucraina.

Secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass, il ministero della Difesa russo ha comunicato che ora la televisione russa viene trasmessa adesso nell’intera regione occupata di Kherson, nel sud dell’Ucraina, attraverso 24 canali.

Ore 8.20 - Un altro veterano Usa ucciso nei combattimenti

Si chiamava Stephen Zabielski, aveva 52 anni, era un cittadino statunitense: ed è morto il mese scorso — il 15 maggio — combattendo in Ucraina.A rendere pubblica la sua storia è stato un necrologio pubblicato su The Recorder, un quotidiano locale nello Stato di New York: e a confermare la notizia, al Washington Post, è arrivato il Dipartimento di Stato. Secondo il quotidiano, si tratta del secondo statunitense a morire in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

Ore 7.45 - L’Ucraina ha colpito una nave russa con i missili donati dall’Occidente

Il sospetto era più che fondato: ora — grazie al report quotidiano del ministero della Difesa di Londra — è una certezza. Le forze ucraine hanno distrutto, il 17 giugno scorso, un rimorchiatore che si stava avvicinando all’Isola dei Serpenti: e per farlo hanno utilizzato i missili Harpoon, donati dall’Occidente.

Ore 7.15 - Il voto di oggi in Parlamento sulle armi in Ucraina, punto per punto

Oggi Mario Draghi farà le sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di giovedì sull’Ucraina. Il discorso del presidente del Consiglio sarà seguito dal voto sulle risoluzioni parlamentari: sullo sfondo c’è la drammatica spaccatura nel Movimento 5 Stelle, con lo scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che complica sia il quadro politico interno sia la posizione internazionale dell’Italia.

