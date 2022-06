Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi lunedì 20 giugno: ancora missili su Odessa, Kirill benedice il conflitto | Diretta, foto e video

20 giugno 2022 a

a

a

Ore 08,30 - Contraerea ucraina abbatte missili russi a Odessa

"Nella regione di Odessa, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto missili russi". Lo ha dichiarato su Telegram il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa Sergei Bratchuk. I "missili nemici", ha scritto, sono passati "di nuovo su Odessa e sulla regione". Secondo il comando operativo ’Sud’, la Russia ha aumentato il proprio contingente navale nel Mar Nero, fino a 36 unità missilistiche.

Ore 08,20 - 323 bambini uccisi dall'inizio della guerra

Sono 323 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese. 586 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. Ieri una bambina di 8 anni è stata ferita a Zalizny, nella regione di Donetsk. Un proiettile invece ha colpito uno stagno nel distretto di Izium, nella regione di Kharkiv, dove due bambini di 13 e 14 anni stavano facendo il bagno. I bambini hanno ricevuto hanno riportato ferite da schegge. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 2.028 istituzioni educative, 209 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 08,15 - Ucraina bombarda villaggio nella regione russa di Brjansk

Il villaggio di confine di Suzemka, nella regione russa di Brjansk, è stato bombardato nelle prime ore del mattino dall’Ucraina, e si conta un ferito. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Brjansk, Aleksandr Bogomaz, sul proprio canale Telegram.

Ore 08 - Kiev: "Russia attacca verso Bakhmut e Severodonetsk"

Le forze armate russe continuano ad attaccare le posizioni ucraine a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, e in direzione di Bakhmut, nella regione di Donetsk, utilizzando l’aviazione. Lo ha riferito questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, sulla propria pagina Facebook. "In direzione di Severodonetsk, il nemico effettua una ricognizione aerea 24 ore su 24 con droni Orlan-10. Conduce operazioni d’assalto al fine di stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk. Le ostilità continuano, il nemico non ha successo", si legge nel messaggio. In direzione di Bakhmut, l’esercito russo ha impiegato elicotteri Ka-52 vicino a Yakovlevka e ha lanciato missili contro gli insediamenti di Travneve, Dolomitnoye, Zaitsevo e Niu York. "Il nemico non ha intrapreso un’azione attiva nella direzione di Slovyansk. L’obiettivo principale del nemico è l’accumulo di risorse per effettuare un’ulteriore offensiva in direzione della città di Slovyansk", si afferma inoltre nel rapporto.

Ore 07,50 - Kirill benedice la guerra: "Militari russi esempio di coraggio e abnegazione"

"I militari russi impegnati nell’operazione militare speciale in Ucraina e nel Donbass mostrano esempi sorprendenti di coraggio e abnegazione, e tutto deriva dal loro senso morale interiore". Lo ha detto il patriarca russo ortodosso Kirill, che più volte ha benedetto la guerra voluta dal presidente Vladimir Putin in Ucraina. "I nostri giovani ora stanno difendendo la Russia sul campo di battaglia", ha detto Kirill citato da Radio Svoboda. Il capo della Chiesa ortodossa russa ha affermato che i sacerdoti che si prendono cura dell’esercito russo gli hanno parlato di numerosi esempi di coraggio e sacrificio. Il patriarca ritiene che questo non derivi "da uno stipendio alto, ma dal senso morale". Kirill ha anche affermato che il mondo occidentale sta attualmente vivendo un "declino della fede" e nuovi luoghi di culto si aprono costantemente in Russia, che ha definito "il miracolo di Dio".

Ore 07,40 - Australia invia 4 mezzi corazzati a Kiev

L'Australia ha inviato i primi quattro di 14 veicoli corazzati per il trasporto di personale all'Ucraina, nell'ambito di un pacchetto di aiuti da 285 milioni di dollari. Lo ha riferito il ministero della Difesa ucraina, su Twitter. L'ex ministro della Difesa Peter Dutton aveva promesso a maggio le navi da trasporto personale e altri 20 veicoli di fanteria. "Non lo dimenticheremo", afferma il ministero della Difesa di Kiev.

Ore 07,20 - Gran Bretagna: "Aviazione russa debole"

"Le operazioni tattiche e terrestri russe sono rimaste concentrate nel settore centrale del Donbass durante il fine settimana", "fino a oggi l'aviazione russa ha agito al di sotto delle sue possibilità. La sua incapacità di fornire costantemente potenza aerea è probanoabilmente uno dei fattori più importanti alla base del limitato successo della campagna russa". È quanto si legge nell'aggiornamento d'intelligence del ministero della Difesa britannico, ripreso dai media locali. Mosca, prosegue, "non può ottenere la piena superiorità aerea e ha operato in uno stile avverso al rischio, penetrando raramente in profondità oltre le linee ucraine. Alcune delle cause alla base delle sue difficoltà riecheggiano quelle delle forze di terra russe. Per anni gran parte dell'addestramento al combattimento aereo della Russia è stato molto probabilmente programmato e progettato per impressionare gli alti funzionari, piuttosto che per sviluppare iniziative dinamiche tra gli equipaggi aerei".

Ore 07 - All'asta medaglia Nobel russo Muratov, ricavato a bimbi vittime guerra

Il giornalista russo Dmitry Muratov ha deciso di mettere all'asta la medaglia del Premio Nobel per la pace e devolvere il ricavato alle vittime della guerra in Ucraina. L' Heritage Auctions a New York metterà all'asta la medaglia e tutti i proventi andranno all'Unicef per aiutare i bambini fuggiti dall'Ucraina segnata dalla guerra. La medaglia di Muratov è modellata da 175 grammi di oro a 23 carati e potrebbe essere venduta per centinaia di migliaia di dollari, forse milioni. Soltanto l'oro della medaglia vale circa 10.000 dollari. Inoltre Muratov ha detto che avrebbe donato in beneficenza i suoi 500.000 dollari del Premio Nobel per la pace.

Ucraina: ancora in corso operazioni per spegnere incendio deposito petrolifero a Dnipro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.