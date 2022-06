Nigeria, attaccate due chiese: ci sono morti, feriti e rapiti. Cosa è successo

19 giugno 2022 a

Scorre ancora sangue in Nigeria, nelle chiese del Paese. Non era bastata la sparatoria del 5 giugne, in cui erano morte diverse persone. Oggi domenica 19 giugno degli uomini armati hanno attaccato due chiese nel nordovest, nella zona di Kajuru dello Stato di Kaduna, uccidendo tre fedeli e rapendo diverse altre persone. Testimoni fanno sapere che gli uomini in questione hanno assaltato quattro villaggi della zona, distruggendo delle case e rapendo alcune persone prima di fuggire. Non è ancora chiaro chi sia dietro l'attacco. Le chiese prese di mira sono la chiesa battista Maranatha e quella cattolica St. Moses di Rubu, nello Stato di Kaduna, che si trovano vicine fra loro.

I fedeli stavano partecipando alla messa nelle due chiese stamattina quando gli assalitori "hanno circondato le strutture", situate entrambe nella stessa zona, ha raccontato un testimone che vive vicino, Usman Danladi. "Prima che i fedeli se ne rendessero conto li stavano già terrorizzando, alcuni hanno iniziato ad attaccare all'interno della chiesa, poi altri si sono diretti verso altre zone", ha proseguito il testimone, aggiungendo che "la maggior parte delle vittime rapite è della chiesa battista mentre i tre uccisi erano cattolici". Il governo dello Stato nigeriano di Kaduna ha confermato le tre morti per mano di banditi che "hanno preso d'assalto i villaggi in motocicletta, cominciando dal villaggio di Ungwan Fada, per poi andare a Ungwan Turawa, prima Ungwan Makama e poi Rubu". Samuel Aruwan, commissario per la sicurezza di Kaduna, riferisce che sono in corso pattuglie di sicurezza nella zona, mentre le indagini procedono.

L'Associazione Cristiana della Nigeria ha condannato gli attacchi di domenica e ha denunciato che le chiese in Nigeria sono diventate "bersagli" di gruppi armati. "È una disgrazia il fatto che mentre dobbiamo ancora uscire dal lutto per le persone uccise a Owo due domeniche fa, un altro attacco sia avvenuto a Kaduna", ha detto ad Associated Press il pastore Adebayo Oladeji, portavoce dell'associazione. Molti degli attacchi che prendono di mira le aree rurali nella travagliata regione settentrionale della Nigeria sono simili. Gli uomini armati in motocicletta spesso arrivano a centinaia in aree in cui le forze di sicurezza nigeriane sono in inferiorità numerica e senza armi. Di solito ci vogliono mesi prima che la polizia effettui gli arresti e le autorità in passato hanno identificato gli aggressori come perlopiù giovani pastori della tribù Fulani coinvolti nel conflitto tra comunità ospitanti e pastori per l'accesso limitato all'acqua e alla terra.

