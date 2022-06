Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi domenica 19 giugno. Cosa succede | Diretta, foto e video

19 giugno 2022 a

Ore 9.50 - Gb: "Morale russi basso. Diserzioni e confusione su obiettivi"

Le forze ucraine hanno probabilmente registrato casi di diserzione nelle ultime settimane, ma è probabile che il morale delle forze russe rimanga particolarmente instabile. Si sono verificati casi di intere unità russe che hanno rifiutato ordini e scontri tra ufficiali e le loro truppe. Lo riferisce l'intelligence britannica nel suo ultimo il bollettino sulla guerra in Ucraina. Tra i fattori che determinano il basso morale russo, una scarsa percezione della leadership, opportunità limitate di rotazione delle unità, perdite molto pesanti, stress da combattimento. È probabile che anche molti membri del personale russo di tutti i ranghi rimangano confusi sugli obiettivi della guerra. I problemi di morale nelle truppe russe sono probabilmente così significativi da limitare la capacità di Mosca di raggiungere gli obiettivi operativi.

Ore 9.10 - Zelensky, non daremo via il sud a nessuno

"Non daremo via il sud a nessuno". Così il presidente ucraino Zelensky in un video messaggio su Telegram, al rientro dalla visita a sorpresa ieri nel sud del Paese, a Mykolaiv e Odessa, i due centri strategici sul mar Nero, dove ha incontrato le truppe. «Non daremo via il sud a nessuno, restituiremo tutto ciò che è nostro e il mare sarà ucraino e sicuro", afferma Zelensky rivolgendosi al suo popolo.

Ore 8.50 - L’attore Usa Ben Stiller a Leopoli, incontra i profughi

L’attore americano Ben Stiller (Tutti pazzi per Mary, Ti presento i miei, Una notte al museo, Licorice pizza) è stato a Leopoli dove è stato avvistato camminare ieri nella piazza centrale della città, a 70 chilometri dal confine con la Polonia. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha poi confermato la notizia su Twitter affermando che la star hollywoodiana è arrivata al confine tra Ucraina e Polonia come ambasciatore di Buona Volontà dell’Unhcr per incontrare i profughi ucraini.

Ore 8.30 - Governatore Lugansk: "Ci prepariamo al peggio"

Sergiy Gaiday, il governatore del Lugansk, la regione dell’Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia, ha detto che la situazione attuale è "difficile, nella città di Lysychansk e nella regione nel suo insieme" poiché i russi "stanno bombardando le nostre truppe 24 ore al giorno. C’è un’espressione: prepararsi al peggio e il meglio verrà da sé: dobbiamo prepararci".

Ore 8.10 - Johnson: "Prepararsi a lunga guerra, tempo fattore vitale"

"Temo che sia necessario preparasi a una lunga guerra, poiché Putin ricorre a una campagna di logoramento, cercando di schiacciare l’Ucraina con brutalità". Così il premier britannico, Boris Johnson, in un suo intervento sul Sunday Times.

Ore 7 - Stoltenberg: "La guerra potrebbe durare per anni"

La guerra in Ucraina potrebbe durare "per anni", ha avvertito il segretario generale della Nato in un’intervista pubblicata domenica dal quotidiano tedesco Bild, esortando i Paesi occidentali a registrare nel tempo il loro sostegno a Kiev. "Dobbiamo essere preparati affinché questo duri per anni", ha affermato Jens Stoltenberg.

