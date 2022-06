Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi sabato 18 giugno. Cosa succede: continua la battaglia per Severodonetsk | Diretta, foto e video

18 giugno 2022 a

a

a

Ore 08,30 - Ucraina: "Battaglia per Severodonetsk continua"

"Nell’Ucraina orientale, gli invasori russi stanno conducendo operazioni offensive in diverse direzioni e continuano gli attacchi di artiglieria alle posizioni delle forze di difesa, nonché a obiettivi civili. Il nemico continua a prendere d’assalto Severodonetsk, ma senza successo". Lo scrive lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nel suo rapporto quotidiano su Facebook, secondo il quale, nella direzione di Severodonetsk , "il nemico continua a sparare con artiglieria e lanciagranate a propulsione contro le posizioni delle nostre truppe e le infrastrutture civili vicino a Lysychansk, Metolkino, Ustynivka e Voronovo. Le battaglie per Severodonetsk continuano. Per migliorare la situazione tattica, le unità nemiche hanno tentato di effettuare operazioni di assalto fuori città, ma senza successo". "In direzione Bakhmut - prosegue l’aggiornamento dell’esercito ucraino - oltre che contro le posizioni delle forze armate, il nemico ha sparato artiglieria di vario calibro contro infrastrutture civili nelle aree degli insediamenti di Zolote, Spirne, Berestove, Soledar, Klinove e Troitskoe. Non lontano da Gorsky, Berestovo e Kodema, i difensori ucraini hanno inflitto perdite al nemico. Gli occupanti sono stati costretti a ritirarsi. Nelle aree di Avdiivka, Kurakhiv, Novopavliv e Zaporizhzhya, i russi hanno sparato sulle infrastrutture civili da canne e artiglieria a reazione nelle aree di Kamyanka, Avdiivka, Opytny, Volodymyrivka, Novosilka e Shcherbakiv". "A seguito dei danni da fuoco da parte delle forze di difesa dell’Ucraina prosegue lo Stato maggiore - le unità russe dell’11° reggimento separato di fucili a motore del 1° corpo d’armata hanno subito perdite significative e si sono ritirate dall’area delle ostilità per riorganizzare la capacità di combattimento. Gli occupanti russi continuano a subire perdite di personale e attrezzature. Nelle ultime 24 ore, le Forze di Difesa ucraine hanno distrutto almeno 30 unità di equipaggiamento vario e armi del nemico".

Ore 08 - Polonia chiede nuovo pacchetto di sanzioni

La Polonia chiede all’Unione europea un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Dal nostro punto di vista, deve essere imposto un settimo pacchetto di sanzioni il prima possibile per mantenere la pressione", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Lukasz Jasina, in una intervista al Welt am Sonntag. "Portiamo avanti questa posizione e abbiamo il sostegno dei nostri partner baltici", ha aggiunto.

Ore 07,20 - Russia attacca le raffinerie e le infrastrutture di Kremenchug

Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale Dmitry Lunin, l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la raffineria e le infrastrutture di Kremenchug, nella regione di Poltava. "Kremenchuk è di nuovo sotto attacco nemico. Tra i 6 e gli 8 missili russi hanno colpito raffinerie e infrastrutture. Sono possibili altri attacchi", ha scritto Lunin su Telegram.

Ore 07 - Miss Universo, una volontaria di Chernihiv scelta per il concorso

Viktoria Apanasenko, una volontaria civica di Chernihiv nei pressi di Kiev, è stata scelta per rappresentare l'Ucraina al concorso Miss Universo 2022. Lo riferisce Euromaidan Press. "Viktoria sta attivamente lottando per la vittoria dell'Ucraina cucinando cibo per le forze armate, gli anziani e gli sfollati interni al Paese", si legge in una dichiarazione dell'organizzazione ucraina di Miss Universo.

Ore 06,30 - Kiev riceve prestito di 733 milioni di dollari da Canada

L'Ucraina ha ricevuto un prestito di 733 milioni di dollari dal Canada. Lo riporta il Guardian. In una dichiarazione il ministero delle finanze ucraino ha affermato che i fondi, che sono stati "raccolti in conformità con l'accordo di prestito tra Ucraina e Canada", saranno "diretti al bilancio statale per finanziare le spese prioritarie, in particolare per garantire priorità sociali e le spese umanitarie”. Il ministro delle finanze ucraino Sergii Marchenko ha ringraziato il governo canadese per il prestito. "Sono grato al governo canadese e personalmente al vice primo ministro, ministro delle finanze canadese Chrystia Freeland per il sostegno incrollabile all'Ucraina nella lotta per la nostra libertà - ha detto - questa decisione dimostra ancora una volta la leadership del Canada nel sostenere il popolo ucraino e la tempestività cruciale per aiutare l'Ucraina".

Ore 06 - Mosca: "Ucraina con i confini che conoscevamo non esiste più"

"L' Ucraina che conoscevamo all'interno di quelli che erano i suoi confini non c'è più e non ci sarà più. Questo è ovvio". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un'intervista a Sky News Arabia a margine del Forum economico di San Pietroburgo. Lo riporta Ria Novosti.

Ucraina: ex capo sicurezza polacca, 'attacco russo a Polonia e Paesi Baltici ancora possibile'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.