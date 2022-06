Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 17 giugno: cosa succede | Diretta, foto e video

17 giugno 2022 a

Ore 09,45 - 007 Gran Bretagna: "Guerra accelera spinta autoritaria Mosca"

"Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno continuato a tentare di riguadagnare slancio sull’asse di Popasna, a partire da dove cercano di muovere per circondare la sacca di Severdonetsk da sud". È quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica sul conflitto diffuso dal ministero della Difesa di Londra. "In Russia - prosegue il rapporto - la guerra ha accelerato la dinamica a lungo termine dello stato verso l’autoritarismo. Nelle ultime settimane la Duma ha avviato il processo per introdurre una condanna a 20 anni per i russi che combattono contro la Federazione. Anche parlare contro l’invasione viene criminalizzato", si legge ancora. "Nonostante la maggioranza dei russi affermi nei sondaggi di sostenere la cosiddetta operazione militare speciale, elementi della popolazione sia attivamente sia passivamente dimostrano la loro opposizione. Lo scetticismo rispetto alla guerra è particolarmente forte anche tra l’élite imprenditoriale russa e la comunità degli oligarchi. Quindicimila milionari russi stanno probabilmente già tentando di lasciare il paese. Le motivazioni includono sia l’opposizione personale all’invasione che l’intento di sfuggire all’impatto finanziario delle sanzioni imposte alla Russia. Se questo esodo dovesse continuare, probabilmente aggraverebbe i danni a lungo termine della guerra sull’economia del paese", conclude il rapporto citato dal Guardian.

Ore 09,30 - Russia trasporta grano in Siria

Navi battenti bandiera russa stanno trasportando grano dall’Ucraina alla Siria. Lo testimonierebbero le immagini satellitari della società Maxar, in particolare alcune foto di maggio di due navi da carico russe nel porto di Sebastopoli e cariche di grano. Pochi giorni dopo, come si vede in altre foto, le stesse navi avrebbero attraccato in Siria.

Ore 09 - Colpito rimorchiatore russo nel mar Nero

La marina ucraina ha colpito un rimorchiatore russo nel mar Nero, mentre trasportava munizioni, armi e personale all'Isola dei serpenti. Lo ha fatto sapere la Marina ucraina, secondo Kyiv Indipendent. La nave aveva a bordo un sistema missilistico terra-aria Tor, secondo la marina.

Ore 08,40 - Regno Unito: "Russia ha già strategicamente perso"

Per il capo delle forze armate del Regno Unito la Russia ha già "strategicamente perso" la guerra in Ucraina e si trova ad essere ora una "potenza ridotta". "Questo è un terribile errore della Russia. Non assumerà mai il controllo dell’Ucraina", ha dichiarato l’ammiraglio Sir Tony Radakin a PA Media in un’intervista pubblicata oggi. "Vladimir Putin ha perso il 25% della forza di terra russa solo per piccole conquiste e ne uscirà come una forza ridotta a vantaggio della Nato", ha aggiunto. "La Russia ha già strategicamente perso. La Nato è più forte, Finlandia e Svezia stanno cercando di aderire", ha proseguito. Putin potrebbe ottenere "successi tattici" nelle settimane a venire, a spese di un quarto dell’esercito del suo paese per progressi "piccoli" ed è ormai a corto di truppe e di missili hi-tech, ha sottolineato. Lo riporta il ’Guardian’.

Ore 08,35 - Missili a Nikolaev, un morto

Una persona è rimasta uccisa e sei ferite stamattina a seguito di un attacco missilistico delle truppe della Federazione Russa nella città di Nikolaev. Lo ha scritto su Telegram il presidente dell’amministrazione militare regionale di Nikolaev Vitaly Kim, precisando che "dall’attacco missilistico del mattino a Nikolaev ha colpito 4 condomini alcune infrastrutture. Al momento, una persona è morta e sei sono state ferite (tra cui un bambino). Le operazioni di soccorso sono in corso".

Ore 08,30 - Cremlino, status dei territori ucraini dipende dalla volontà della popolazione locale

Il futuro status di territori ucraini come Odessa, Kharkiv e Kherson dipenderà dalla "volontà della popolazione locale". Lo ha dichiarato ieri sera il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dall’agenzia di stampa Interfax. "Per quanto riguarda i territori e le regioni dell’Ucraina, più i nostri militari ripuliscono questi territori dalle unità nazionaliste, più le persone li accolgono ed esprimono il loro desiderio di smettere di vivere sotto l’attuale regime di Kiev in futuro", ha sostenuto Peskov. Il portavoce ha anche osservato che l’obiettivo principale della Russia è proteggere la popolazione del Donbass da "coloro che bombardano Donetsk", cosa che la Russia "ha già fatto negli ultimi otto-nove anni". Peskov ha anche aggiunto che la Russia resisterà alle sanzioni economiche occidentali, sottolineando che l’effetto che l’Occidente sperava nell’imporre le misure restrittive non si è realizzato.

Ore 08,20 - Ucraina, morti 332 bambini

Almeno 332 bambini sono rimasti uccisi e 581 feriti dall’inizio del conflitto militare in Ucraina. Lo ha affermato questa mattina la Procura generale

ucraina nel suo aggiornamento quotidiano, precisando che si tratta di cifre provvisorie in quanto sono in corso accertamenti nelle regioni attualmente interessate dalle ostilità. La regione dove si registra il maggior numero di decessi è quella di Donetsk, con 301 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kharkiv, con 170. Inoltre, a causa dei massicci bombardamenti da parte delle forze armate russe, 2.028 istituzioni educative sono state danneggiate, 209 delle quali completamente distrutte.

Ore 08,10 - Governatore Kursk: "Bombe ucraine contro villaggio al confine"

Il villaggio di Gordeevka, nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina, è stato bombardato dal territorio dell’ex repubblica sovietica. Lo ha dichiarato questa mattina il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit, sul proprio canale Telegram. "Oggi, verso le cinque del mattino, sono stati sparati colpi di mortaio contro il villaggio di confine di Gordeevka, nel distretto di Korenevskij. Il punto di fuoco del nemico è stato rapidamente soppresso, non ci sono state vittime", ha scritto Starovoit. Secondo il governatore, il bombardamento non avrebbe causato danni significativi. "Secondo i dati preliminari, in alcune case si sono rotte delle finestre. La situazione è completamente sotto il controllo delle nostre guardie di frontiera e dei militari", ha affermato Starovoit.

Ore 08 - Ucraina, truppe russe hanno subito perdite significative nella regione di Kherson

Le forze russe hanno subito pesanti perdite nella regione di Kherson nelle ultime 24 ore. È quanto riferito questa mattina dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. Secondo lo stato maggiore, aerei ucraini hanno colpito "concentrazioni di forze nemiche" nei distretti di Kherson, Kakhovka e Beryslav della regione di Kherson. "Il nemico continua a subire perdite di personale, armi e attrezzature. Durante il giorno, nella regione di Donetsk, i militari della Difesa territoriale delle forze armate dell’Ucraina hanno abbattuto un elicottero Mi-35M. Si registrano successi a Zaporizhzhia", si legge inoltre nel rapporto.

Ore 07,45 - Lavrov: "Operazione militare per spiegare all'Occidente che Ucraina nella Nato era un atto criminale"

Intervistato dalla Bbc, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ribadisce la narrazione di Mosca sulle cause del conflitto che da 114 giorni sta insanguinando l’Ucraina, affermando che le truppe del Cremlino "non hanno invaso" il paese confinante. "Abbiamo dichiarato un’operazione militare speciale - ha detto il diplomatico - perché non avevamo assolutamente altro modo di spiegare all’Occidente che trascinare l’Ucraina nella Nato era un atto criminale". Lavrov ha ripetuto il mantra ufficiale del Cremlino secondo in Ucraina vi sarebbe una forte presenza nazista. Per quanto riguarda le accuse nei confronti dell’esercito invasore di calpestare i diritti umani dei civili ucraini, giunte anche dall’Onu, Lavrov sostiene che "i diplomatici internazionali, tra cui l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il Segretario generale delle Nazioni Unite e altri rappresentanti delle Nazioni Unite, sono messi sotto pressione dall’Occidente. E molto spesso vengono utilizzati per amplificare le fake news diffuse dall’Occidente". In ogni caso, "la Russia è quello che è. E non ci vergogniamo di mostrare chi siamo".

Ore 07,30 - Terzo americano scomparso in Ucraina

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato di essere a conoscenza di notizie di un terzo americano che si è recato in Ucraina per combattere contro la Russia e che nelle ultime settimane risulta essere disperso. "Sfortunatamente, non conosciamo tutti i dettagli di quel caso", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una conferenza stampa. Lo riporta la Cnn. Price ha affermato che il dipartimento è in contatto con le famiglie degli altri due cittadini statunitensi catturati in Ucraina, così come con le autorità ucraine e il Comitato internazionale della Croce Rossa, ma che allo stesso modo non hanno potuto confermare i rapporti secondo cui questi due cittadini sono stati catturati. "Continuiamo a esortare in ogni modo possibile i cittadini americani a non recarsi in Ucraina a causa dei pericoli che ne derivano rappresentati dall'aggressione in corso della Russia", ha concluso Price.

Ore 07 - Zelensky: "Verificare eventualità attacco da Bielorussia"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha incaricato le forze armate di verificare "la prontezza" alla difesa in quattro regioni dell'ovest dell'Ucraina in caso di invasione dal territorio della Bielorussia. Lo ha spiegato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa di Kiev, Oleksiy Danilov. Lo riporta Unian. "La questione della Bielorussia è stata discussa e sono stati valutati tutti i nostri corpi coinvolti, cosa sta succedendo lì, qual è lo stato dell'esercito bielorusso e quante truppe russe sono presenti", ha detto.

