La guerra in diretta oggi giovedì 16 giugno. Le notizie: blitz dei leader a Kiev, il grazie di Zelensky agli Usa. La Russia: "Parliamo di armi nucleari" | Video e foto

Ore 8.30 - A Kiev il treno con Draghi, Macron e Scholz

Il treno con a bordo Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz è arrivato a Kiev. Il premier italiano, il presidente francese e il cancelliere tedesco hanno raggiunto la capitale ucraina dopo un lungo viaggio notturno, iniziato dalla stazione della cittadina di Medyka, lungo il confine polacco. Tra poche ore i tre dovrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 7.40 - "Raid russo su Sumy. Quattro morti"

Quattro persone sono morte e sei sono rimaste ferite nella notte in un attacco aereo russo su un sobborgo della città di Sumy. Lo ha riferito l'amministrazione locale.

Ucraina: Onu, 'guerra ha causato la morte di almeno 4.452 civili e il ferimento di 5.531'

7.15 - Il grazie di Zelensky agli Usa: "Grato per il supporto"

Zelensky esprime gratitudine agli Stati Uniti per l'ulteriore supporto militare e umanitario annunciato da Washington. "Ho avuto un'importante conversazione con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Gli Usa hanno annunciato un nuovo rafforzamento della nostra difesa, un nuovo pacchetto di supporto da un miliardo di dollari. Sono per la difesa costiera, l'artiglieria, i moderni sistemi missilistici". "Aspetterò. Sono grato per questo supporto, e' particolarmente importante per la nostra difesa nel Donbass". Ha poi ringraziato Washington per aver mobilitato l'aiuto di tutti i partner nei confronti di Kiev.

Ore 7 - Draghi-Macron-Scholz verso Kiev. Nella notte vertice in treno

I leader Italia, Francia e Germania stanno per arrivare a Kiev. Dopo una notte in treno, Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz nella capitale dell'Ucraina incontreranno il presidente, Voloiymyr Zelensky. Durante il lungo viaggio di oltre dieci ore, che dalla frontiera polacca li ha portati a Kiev, i tre hanno avuto un lungo colloquio informale nella cabina del presidente francese.

Ore 6.40 - La Russia: "Negoziare con gli Usa l'estensione del trattato sulle armi nucleari"

La Russia e gli Stati Uniti devono negoziare l'estensione del trattato "Start" che è finalizzato a limitare negli arsenali le armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una intervista all'agenzia di stampa Ria. E' una questione importante per la sicurezza globale, ha aggiunto. Ha sottolineato che l'operazione militare in Ucraina non è un buon motivo per evitare di parlare.

