Eni, Gazprom annuncia una riduzione del 15% dei flussi verso l'Italia

La compagnia energetica russa Gazprom ha comunicato all’Eni una limitata riduzione dei flussi di gas verso l’Italia per oggi del 15 per cento. "Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti". È quanto si legge sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Secondo fonti dell’Eni, al momento Gazprom non avrebbe notificato alcuna ragione in merito alla diminuzione delle forniture di gas.

La Russia intanto alza il livello dello scontro nei confronti dell’Europa dimostrando, casomai ve ne fosse bisogno, che non ha nessuna intenzione di arrivare alla tregua. La strategia a questo punto è esattamente opposta. L’intenzione sembra essere quella di passare all’offensiva per costringere i partner europei a capitolare usando l’arma del gas. Va letta in questa ottica l’annuncio che Gazprom ridurrà di oltre il 40% della sua capacità di consegna giornaliera di gas alla Germania, tramite il Nord Stream, il gasdotto che dalla Russia arriva in territorio tedesco passando sotto il Mar Baltico. Riduzione che scatta con effetto immediato.

Altrettanto veloce è stato il rialzo delle quotazioni: il gas è salito a 97 euro al megawattora in rialzo del 9%. A Londra il prezzo si attesta a 170 penny al Mmbtu (+ 10,60%). Per l’economia della Germania è un duro colpo considerando che poco meno della metà della forniture energetiche arriva dalla Russia. Da qui la resistenza che Berlino ha sempre opposto alle sanzioni contro Mosca.

