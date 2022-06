La guerra in diretta, le notizie di oggi mercoledì 15 giugno. Azot sotto assedio. Zelensky: "Perdite dolorose, ma dobbiamo resistere". La Russia: "Arrendetevi" | Video e foto

15 giugno 2022 a

Ore 8.04 - L'ultimatum ad Azot: "Deponete le armi"

Mosca vuole la resa delle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città di Severodonetsk entro le prime ore di oggi, mercoledì 15 giugno. Secondo il generale Mikhail Mizintsev, capo dell'assedio di Mariupol, i combattenti dovrebbero "fermare la loro insensata resistenza e deporre le armi". Il sindaco Oleksandr Stryuk sostiene che nella fabbrica ci sono anche 560 civili.

Ore 07.30 - Zelensky: "In Donbass perdite dolorose"

"Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere". Parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito alle battaglie che stanno infuriando per il controllo del Donbass. I combattimenti più feroci sono a Sievierdonetsk e in tutte le città e comunità vicine. "Si tratta del nostro Stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass".

Ucraina, capo Zaporizhia: "Non ci permettono di sconfiggere apertamente la Russia"

Ore 6.30 - Intelligence inglese: "I russi controllano la maggior parte di Severodonetsk"

Secondo l'intelligence britannica, dopo un mese di feroci combattimenti e bombardamenti, ora i russi controllano la maggioranza di Severodonetsk e le truppe di Mosca si concentreranno sull'impianto Azot fino a quando gli ucraini resisteranno nei bunker.

Ore 5.10 - La Ue teme per gli aerei occidentali usati in Russia

Gli aerei di fabbricazione occidentale che continuano a volare in Russia senza avere accesso ai pezzi di ricambio e una manutenzione adeguata, hanno fatto scattare l'allarme dell'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa): "Situazione molto pericolosa", ha spiegato Patrick Ky, direttore esecutivo dell'Easa.

