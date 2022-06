La guerra in diretta, le notizie di oggi domenica 12 giugno. Kiev: "Le forze ucraine si sono ritirate dal centro di Severodonetsk"

13 giugno 2022 a

Ore 9,30 - Kiev: "Le forze ucraine si sono ritirate dal centro di Severodonetsk"

Le truppe di Kiev si sono ritirate dal centro di Severodonetsk, la strategica città la cui conquista darebbe ai russi il controllo dell'intero Lugansk. Lo fa sapere lo Stato maggiore ucraino, nel suo ultimo aggiornamento, ripetendo comunque che "la battaglia continua".

Ore 9 - La Difesa britannica: "Determinante l'attraversamento del fiume Severskij Donets"

Nei prossimi mesi, le operazioni di attraversamento del fiume Severskij Donets, a Severodonetsk, probabilmente saranno tra i fattori determinanti più importanti per il corso della guerra. Lo sostiene il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto. Il settore centrale chiave, lungo 90 km, della prima linea russa nel Donbass si trova a ovest del fiume Siverskyy Donets e per raggiungere il successo nell'attuale fase operativa della sua offensiva nel Donbass, la Russia "dovrà completare ambiziose azioni di fiancheggiamento o condurre attraversamenti d'assalto del fiume. Le forze ucraine sono spesso riuscite a demolire i ponti prima di ritirarsi", mentre i russi "hanno faticato a mettere in atto il complesso coordinamento necessario per condurre con successo l'attraversamento dei fiumi quando sotto il tiro del fuoco".

Ore 8.30 - Kiev: 288 i bambini uccisi dall'inizio della guerra

Sono 288 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa, 527 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.971 istituzioni educative, 194 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 8 - Kiev: russi hanno accerchiato gli ucraini a Severodonetsk

L'esercito russo, con il supporto dell'artiglieria, è riuscito ad assaltare Severodonetsk e tiene accerchiate le restanti truppe ucraine nell'area. È la valutazione dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, il cui ultimo rapporto è concentrato sull'offensiva alla città, la cui conquista potrebbe dare ai russi il controllo dell'intera regione di Lugansk. "Il nemico ha avuto relativamente successo", perchè non ha espulso completamente le truppe ucraine e, quindi, "la battaglia continua", si legge sulla pagina Facebook dei vertici militari ucraini.

Ore 7 - Distrutto ponte tra Severodonetsk e Lysychansk

La Russia ha distrutto un ponte che collega Sevierodonetsk alla sua città gemella, Lysychansk, di fatto tagliando una possibile via di evacuazione dei civili. In realtà l'esplosione del ponte Proletarski da un lato impedisce l'approvvigionamento dei difensori dell'impianto di Azot, dall'altro ostacola l'avanzata russa verso Lysychansk.

