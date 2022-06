Francia, testa a testa Macron-Melenchon: la coalizione del presidente avanti con lo 0,09%

13 giugno 2022 a

La maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron, riunita nella coalizione Ensemble!, ha registrato il 25,75% dei voti (5.857.558) al primo turno delle elezioni legislative in Francia, con un vantaggio dello +0,09% rispetto all’alleanza di sinistra Nupes raccolta intorno a Jean-Luc Mèlenchon (25,66% con 5.836.116 voti). Questi i dati del ministero dell’Interno francese. S è registrata una astensione record al 52,49%.

Per il presidente Macron è una battuta d’arresto. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, il partito presidenziale non risulterebbe nettamente in testa alla classifica dei voti la sera del primo turno delle elezioni legislative. I partiti di sinistra uniti nel Nupes non possono contare su riserve di voti per il secondo turno ma sperare di imporre la maggioranza relativa a Emmanuel Macron, che avrebbe tra i 275 ei 310 deputati per una maggioranza assoluta di 289 deputati.

Tutti i 15 ministri del governo francese candidati alle elezioni legislative dovranno affrontare il secondo turno di voto. Come previsto dall’Eliseo, ogni esponente del governo che registri la sconfitta alle legislative dovrà lasciare l’esecutivo. Tra i 15 rappresentanti che si sono candidati per un seggio all’Assemblea nazionale - tra cui la prima ministra Elisabeth Borne -, tutti vanno al ballottaggio del 19 giugno, alcuni in posizione sfavorevole, riferiscono i media francesi.

